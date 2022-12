Cyclisme : Thibaut Pinot prend une énorme décision pour 2023

Thibault Morlain

Ce vendredi, à l'occasion de la présentation de son équipe, la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot a dévoilé à quoi il fallait s'attendre pour son programme pour la saison 2023 et notamment ses plans pour les Grands Tours. Le Français a alors dévoilé quel sera son principal objectif et cela ne sera pas le Tour de France puisque Pinot va donner la priorité au Tour d'Italie pour l'année à venir.

Du 6 mai au 28 mai 2023 se tiendra la 106ème édition du Tour d'Italie. Alors que le peloton s'élancera alors de Fossacesia pour rallier Rome, la question au cours de ces 3 semaines de compétition sera de savoir qui succèdera à l'Australien, Jai Hindley, vainqueur en 2022. Alors que certains des plus grands noms du peloton seront présents sur le Giro pour tenter de remporter le maillot rose, on retrouvera également Thibaut Pinot sur cette compétition. Le coureur de la Groupama-FDJ a tranché pour son année 2023 et sa priorité ne sera donc pas le Tour de France, mais bel et bien se Tour d'Italie où il compte bien briller face aux meilleurs coureurs.

« Je dois prendre ma revanche »

Thibaut Pinot l'a donc annoncé, en 2023, il fera du Tour d'Italie sa priorité. Ce vendredi, à l'occasion de la présentation de la Groupama-FDJ, le protégé de Marc Madiot a ainsi expliqué à propos de ce choix fort : « Je vais retrouver les routes du Tour d'Italie en mai prochain et j'en très heureux. Cinq ans après ma dernière participation et mon abandon, je dois prendre ma revanche sur cette course mythique. Le Giro sera l'objectif principal de ma saison avec un but clair : gagner face aux meilleurs, à la pédale, sur des étapes de montagne. Dans l'ensemble, c'est un tracé montagneux qui nous attend, à l'image des années précédentes. Ce Tour d'Italie difficile sera probablement le plus dur des trois Grands Tours de l'année et donc celui qui me correspondra le mieux. Le temps est compté et la préparation a déjà commencé pour faire le meilleur résultat possible ».

Quel bilan pour Pinot sur le Giro ?

Thibaut Pinot va donc désormais se préparer en conséquence afin d'arriver dans les meilleures conditions pour le départ du Tour d'Italie. Il l'a expliqué, il aura à coeur d'oublier l'édition 2018. Cette année-là, Pinot avait alors dû abandonner lors de la 21ème et dernière étape après avoir longtemps bataillé pour les premières places. Un an plus tôt, en 2017, le coureur de la Groupama-FDJ disputait alors son premier Giro et il avait été plus en réussite. Vainqueur d'une étape, il s'était également classé 4ème au général. A voir maintenant ce que Thibaut Pinot réussira à faire sur les routes italiennes en 2023.