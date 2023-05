Cyclisme - Giro : Ineos a son plan pour vaincre Roglic…

Alexandre Higounet

Alors que l’abandon d’Evenepoel a redistribué les cartes et l’a placé en position de leader, Geraint Thomas s’est exprimé sur la suite de la compétition et sur le match à venir avec Primoz Roglic. Le coureur gallois, ancien vainqueur du Tour de France, a livré quelques indices sur la stratégie que l’équipe Ineos allait suivre dans les prochains jours. Analyse.

Avec l’abandon de Remco Evenepoel dimanche soir, contraint de quitter la course après un contrôle positif au covid 19, les cartes sont fatalement redistribuées pour le classement général, alors que le maillot rose est désormais sur les épaules de Geraint Thomas, le leader britannique de l’équipe Ineos Grenardier.

« Nous sommes cinq dans les treize premiers… »

Interrogé sur cyclismactu.net , Thomas a livré son analyse sur la nouvelle situation du Giro et sur les jours à venir : « L’abandon d’Evenepoel ? C'est dommage car j'espérais pouvoir mener une belle bataille contre lui. Ce qui s'est passé est assurément dommage pour le Giro car perdre le champion du monde comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, j'ai le maillot rose, c'est un honneur pour moi. Je le porterai et le défendrai avec fierté, mais ce n'est pas tout à fait la façon dont je voulais le prendre. (…) Je ne ressens pas trop de pression ni d'attentes. Je ne m'attendais pas à être leader au premier jour de repos. Je suis normalement à mon meilleur niveau la troisième semaine et j'espère que ce sera encore le cas cette fois-ci. Mon contre-la-montre d'hier (dimanche) était déjà bien meilleur que celui du premier jour, donc j'espère que je vais continuer à progresser [...] Tao Geoghegan Hart est très proche de moi et nous sommes cinq dans les treize premiers du classement général (Pavel Sivakov, Thymen Arensman, Laurens De Plus, Geraint Thomas et Geoghegan Hart). Nous pourrons jouer plusieurs cartes, la densité de notre équipe pourrait être utile ».

Une stratégie de harcèlement

Au travers des propos du coureur gallois, on comprend clairement quelle sera la stratégie menée par l’équipe Ineos pour tenter de déstabiliser Primoz Roglic, une stratégie de harcèlement et de mouvements grâce à leur surreprésentation au classement général, permettant d’attaquer de partout le leader slovène et la formation Jumbo-Visma.