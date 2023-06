Cyclisme : A l’approche du Tour de France, Alaphilippe frappe fort !

Alexandre Higounet

A quelques semaines du départ du Tour de France, Julian Alaphilippe passait un test important sur les routes du Dauphiné Libéré, tant pour sa confiance que pour celle de son boss, Patrick Lefévère. Que ce soit dans son rôle de puncheur, en haute montagne ou même en chrono, le champion français a fait carton plein. Il peut réaliser un très grand Tour de France.

Dans la route qui le mène au Tour de France, un rendez-vous très important pour la suite de sa carrière, lui qui est attendu au plus haut niveau par le patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui n’a pas manqué de souligner depuis le début d’année qu’il attendait plus de son champion français, Julian Alaphilippe savait qu’il jouait une première carte importante à l’occasion du Dauphiné Libéré . Non seulement le Français devait se rassurer sur son niveau de forme avant le Tour, notamment en montagne, où il a besoin d’être en grande condition pour passer les cols avec les meilleurs, mais il devait aussi apporter des gages à son équipe, afin de diminuer la pression autour de lui avant le départ de juillet.

Alaphilippe a rassuré tout le monde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français a parfaitement franchi ce premier cap important. Dixième au général final, vainqueur de la deuxième étape en costaud, actif en montagne et au niveau des meilleurs, très rassurant contre la montre, Julian Alaphilippe a coché toutes les cases à trois semaines du Tour de France. Quand on sait qu’il lui reste encore un peu de temps pour affiner sa condition, on peut désormais se montrer très optimiste sur sa capacité à réaliser un grand Tour de France.

« C’était important pour ce qui arrive »