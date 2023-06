Cyclisme : Une valse de sprinters chez les équipes françaises ?

Alexandre Higounet

Alors que certaines informations ont fait état ces dernières heures de discussions avancées entre une équipe française et le jeune sprinter hollandais de la Jumbo-Visma, Olav Kooij, il apparaît que la plupart des formations tricolores devraient regarder pour un coureur rapide en vue de la saison prochaine. Analyse.

Ces dernières heures, certaines informations ont circulé selon lesquelles le jeune sprinter hollandais de l’équipe Jumbo-Visma Olav Kooij, en fin de contrat au terme de la saison, serait en discussions avancées avec une formation française, dont l’identité n’a pas filtré. S’il s’avère bien hasardeux de livrer un pronostic sur l’identité de l’équipe en question, c’est que le marché des sprinters au sein des équipes françaises s’annonce particulièrement animé.

Cyclisme - Tour : Le scénario dont rêve Alaphilippe ! https://t.co/yQbdLQQ6Rp pic.twitter.com/esKjgnbL34 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Démare et Bouhanni sont en fin de contrat

En effet, quasiment l’ensemble des formations tricolores sont en situation de chercher un coureur capable d’emporter des sprints massifs en World Tour. En premier lieu, on trouve la Groupama-FDJ. Arnaud Démare, l’historique sprinter maison, est pour l’instant en fin de contrat, et tant qu’il n’a pas prolongé, l’hypothèse de son départ ne peut être exclue, y compris au sein du staff, qui doit obligatoirement réfléchir à des profils de sprinters de haut niveau pour le remplacer. Arkea-Samsic, qui a beaucoup de coureurs rapides en fin de contrat, dont Nacer Bouhanni. Dans ces conditions, il apparaît clair que l’équipe bretonne va regarder dans ce registre. Si Bouhanni retrouve son top niveau, il est possible qu’Arkea le prolonge et recrute un deuxième sprinter à ses côtés. Dans le scénario inverse, la formation bretonne va sans doute chercher une pointure internationale. AG2R Citroën apparaît quant à elle dépourvue dans ce domaine. Clément Venturini et Marc Sarreau sont certes capables de gagner au niveau français, mais en World Tour, AG2R n’a personne pour lever les bras au sprint.

Sagan arrête le haut niveau

Du côté de la Team Total Energies, on va probablement aussi regarder pour ce profil, d’autant que Peter Sagan, qui n’a remporté qu’une course depuis sa signature lors d’une étape au Tour de Suisse, arrêtera au haut niveau en fin de saison. Enfin, du côté de Cofidis, l’hypothèse reste ouverte. Même si Bryan Coquard prolonge, il n’est pas impossible que l’équipe nordiste tente malgré tout de recruter un sprinter mondial, car le Français, s’il réalise indéniablement de bonnes choses depuis son arrivée, n’apparaît pas en mesure de lutter pour gagner au sprint au niveau Tour de France.