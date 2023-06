Cyclisme - Mercato : Ineos va savoir pour Bernal

Alexandre Higounet

La formation britannique Ineos devrait profiter du Dauphiné Libéré, qui débute dimanche et présente un parcours très montagneux et un challenge sportif de haut niveau, pour aligner son leader colombien Egan Bernal, qui poursuit son retour après sa grave chute de l’an dernier. Le niveau affiché par ce dernier dans les cols alpestres pourrait ne pas être sans conséquence sur les pistes d’Ineos sur le marché des grands leaders. Analyse.

A l’occasion du prochain Dauphiné Libéré, qui sera très montagneux et qui livrera une réponse claire sur les états de forme de chacun à trois semaines du départ du Tour de France, l’équipe Ineos va, selon les éléments rapportés par le site cyclingnews.com , replonger son leader colombier Egan Bernal dans le bain du très haut niveau. Après avoir progressivement repris la compétition après sa grave chute il y a plus d’un an, Bernal va donc se tester dans un contexte proche de celui du Tour de France, avec une adversité très élevée et plusieurs étapes de haute montagne.

Cyclisme - Tour : Alaphilippe, l’heure de vérité approche https://t.co/G6fPjUhZWY pic.twitter.com/hTx3vtRT7P — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Des indications sur les temps de passage de Bernal

L’événement est bien loin d’être anodin. Même s’il est évident que le staff de la formation britannique ne tirera pas de conclusions définitives d’une simple course, il n’en reste pas moins qu’elle apportera une première indication sur le niveau de Bernal et sur la possibilité qu’il retrouve plus ou moins rapidement un niveau pour viser les plus grands résultats.

Ineos reste en réflexion sur un grand leader

S’il s’avère que le Colombien se retrouve encore loin et qu’il lui faille encore du temps pour consolider son niveau physique, la formation Ineos pourrait alors réfléchir plus précisément au recrutement d’un grand leader pour le Tour de France, alors que Geraint Thomas s’approche de la fin de carrière et que Tao Geoghegan Hart réfléchit à un départ. Plusieurs informations ont couru sur une possible tentative d’Ineos en direction de Remco Evenepoel, qui dispose cependant d’un très long contrat avec Soudal-Quickstep. De même, un coureur comme Joao Almeida, qui en exprimant son espoir de courir le Tour de France l’an prochain, a posé inéluctablement la question de son avenir au sein du Team UAE, où Pogacar est l’indétrônable leader, apparaît susceptible de retenir l’attention de la formation britannique. Si Bernal finit loin au Dauphiné, ces réflexions pourraient s’intensifier dans les prochaines semaines.