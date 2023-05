Cyclisme - Mercato : Joao Almeida bientôt sur le marché ?

Alexandre Higounet

A la fin du Tour d’Italie, qu’il venait de terminer sur le podium au terme d’une course très solide, ponctuée de surcroît par une belle victoire en montagne, Joao Almeida, le leader portugais de l’équipe UAE, a fait savoir qu’il souhaitait disputer le Tour de France la saison prochaine. Une déclaration qui pourrait bien ouvrir certaines perspectives. Analyse.

A l’arrivée du Tour d’Italie, qu’il termine à la troisième place du classement général, après avoir remporté une étape de montagne et laissé entrevoir qu’il pourrait lutter jusqu’au bout pour la victoire finale avec le duo Roglic-Thomas, Joao Almeida, leader de la formation UAE en Italie, a clairement indiqué dans des propos tenus pour AS Ciclismo et rapportés par cyclismactu.net qu’il se verrait bien disputer le Tour de France la saison prochaine : « Ce résultat est très important pour moi. J'avais besoin de monter sur le podium pour être plus serein et plus confiant en vue de la suite. Je pense que je dois encore monter d'un niveau, mais je pense aussi que je suis sur la bonne voie. Il faut donner du temps au temps. J'aimerais faire le Tour de France en 2024 ».

Pour UAE, le leader pour le Tour, c’est Pogacar

Ces phrases de Joao Almeida pourraient être beaucoup moins anodines qu’on pourrait le croire à première vue. En effet, Almeida appartient à l’équipe UAE, qui dispose dans son effectif d’un leader incontestable et incontesté pour le Tour, Tadej Pogacar, déjà double vainqueur de l’épreuve et qui est en pleine préparation pour tenter d’aller chercher une troisième victoire cet été. Si Almeida veut disputer le Tour l’an prochain, sachant que c’est probablement avec un statut de leader dans son esprit, cela implique obligatoirement qu’il quitte la formation UAE, où Pogacar est installé aux commandes pour de très longues années.

Un appel au départ ?

En lançant cette phrase au sortir du Giro, Joao Almeida a-t-il dès lors fait savoir qu’il envisageait de changer d’air en fin de saison ? L’hypothèse apparaît plausible, à moins bien sûr que le Portugais ne soit prêt à venir au Tour pour se mettre au service de Pogacar. En tout cas, s’il souhaite quitter UAE pour prendre le leadership unique d’une autre formation World Tour, Almeida devra au préalable s’entendre avec sa formation actuelle, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026.