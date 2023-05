Cyclisme - Mercato : Alapilippe-Arkea Samsic, option crédible

Alexandre Higounet

A la faveur de certaines informations sorties en milieu de semaine dans le quotidien régional Le Télégramme, il est confirmé que l’équipe Arkea-Samsic aura de grosses ambitions pour son prochain recrutement, calibré au niveau du World Tour. L’équipe bretonne apparaît aujourd’hui en position de foncer sur Julian Alaphilippe s’il est sur le marché l’hiver prochain.

En milieu de semaine, le quotidien régional Le Télégramme a apporté une révélation de taille concernant le mercato de l’équipe Arkea-Samsic. Selon le média, la formation bretonne a en effet lancé des approches en direction de Benoît Cosnefroy, en fin de contrat avec la formation AG2R au terme de cette saison, et qui n’a toujours pas finalisé un accord avec Vincent Lavenu pour une prolongation de son bail au sein du team isérois. S’il est encore trop tôt pour savoir si ces démarches en direction de Cosnefroy aboutiront, elles permettent de confirmer que du côté d’Emmanuel Hubert, le patron de la Team Arkea-Samsic, on programme du très lourd pour la prochaine campagne de recrutement.

Alaphilippe prépare son transfert, une grande nouvelle tombe https://t.co/h18PBhflam pic.twitter.com/xgYr2j1b8f — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Le dossier Cosnefroy confirme les grandes ambitions d’Arkea-Samsic

Il faut dire que tout concorde, entre la volonté de l’équipe de faire venir des coureurs susceptibles de l’installer durablement au niveau du World Tour, et la marge de manœuvre budgétaire dont elle disposera compte tenu de la non-prolongation de dernière minute de Quintana à l’automne dernier et du départ possible de certains grands coureurs en fin de contrat, comme Nacer Bouhanni. Dans ces conditions, il apparaît clair qu’outre un renfort comme Cosnefroy, l’équipe bretonne va se mettre en quête d’un leader de calibre mondial.

Si Alaphilippe est disponible, le contexte est réuni pour Arkea