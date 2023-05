Cyclisme - Mercato : Les cartes rebattues pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Alors que depuis plusieurs mois, Patrick Lefévère mettait la pression sur Alaphilippe, dont il pointait le manque de résultats en comparaison de son salaire, au point que son départ en fin de saison, à un an de la fin de son contrat, apparaissait comme une hypothèse sérieuse, les cartes pourraient avoir été rebattues ces derniers jours. Explication.

Depuis le début de saison, Julian Alaphilippe a été mis sous haute pression par le manager général de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, qui a souligné à de nombreuses reprises qu’il n’était pas satisfait des résultats du Français, au-delà des nombreux épisodes de malchance qu’il a rencontrés depuis deux ans, notamment en rapport du salaire qu’il lui versait. L’insistance de Lefévère à pointer le fait qu’il attendait beaucoup plus d’Alaphilippe a fatalement mis en question son avenir au sein de la formation belge, malgré l’année de contrat qui lui reste.

Evenepoel devenue la carte maîtresse

Au sein de la formation belge, Alaphilippe semblait en effet ne plus apparaître comme un leader essentiel, alors que l’avenir de l’équipe Soudal-Quickstep paraît en priorité passer par Remco Evenepoel, à l’image du dernier Liège-Bastogne-Liège, au cours duquel le coureur français avait abattu un gros travail au service du champion du monde à 50 kilomètres de l’arrivée afin de créer une première sélection.

La Soudal-Quickstep doit garder plusieurs atouts dans son jeu