Cyclisme - Mercato : Il y avait du monde sur Laporte !

Alexandre Higounet

Dans le courant de la semaine dernière, la Jumbo-Visma a officialisé la prolongation de contrat de Christophe Laporte. Mais au-travers des propos de la direction sportive, comme des conditions de cette prolongation, on comprend que la formation hollandaise a dû affronter une sévère concurrence pour conserver son lieutenant français. Analyse.

Comme prévu, Christophe Laporte, devenu l’un des cadres de la formation Jumbo-Visma et un lieutenant important au sein de la garde rapprochée de Wout Van Aert, a prolongé son contrat avec l’équipe hollandaise. Sur le site de l’équipe Jumbo, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Laporte a commenté : « Je me sens bien ici. Cette équipe travaille de manière extrêmement professionnelle, mais en même temps, elle est très familiale. Dès le premier jour où je suis arrivé, il y avait beaucoup de confiance dans l'équipe. Je remercie tout le monde, le staff et les coureurs, pour cela. J'apprends encore tous les jours et je veux progresser avec l'équipe. Je sais que si je reste ici, je peux atteindre mon potentiel ».

« Il y avait beaucoup de concurrence »

Dans la foulée, Merjin Zeeman, directeur sportif de la Jumbo-Visma, ne cachait pas sa satisfaction, comme relayé par cyclismactu.net : « Christophe a rejoint l'équipe l'année dernière pour renforcer l'équipe des classiques. Son arrivée s'est avérée un succès, et en un an et demi, il a acquis le statut de leader. De plus, Laporte joue un rôle de soutien crucial pour Wout van Aert sur les classiques et pour les coureurs du classement général sur les Grands Tours. Nous sommes également convaincus qu'il a encore de la place pour s'améliorer. Il y avait beaucoup de concurrence de la part d'autres équipes pour le signer. Mais Christophe a consciemment décidé de rester plus longtemps du fait de qui nous sommes et de notre façon de travailler. Je prends ça comme un énorme compliment ».

Si Laporte a prolongé trois ans…

Au-travers des propos du directeur sportif hollandais, on comprend qu’il y avait beaucoup de formations positionnées pour tenter de récupérer Christophe Laporte. De toute façon, quand on voit que le coureur français a prolongé pour trois ans, on comprend que la concurrence a dû jouer, contraignant la Jumbo à proposer un contrat long pour assurer son accord, un contrat long qui au demeurant permettra de sécuriser pour un moment sa présence dans l’équipe. Pour que la Jumbo soit mise sous pression pour prolonger Laporte, cela tend à indiquer qu’outre AG2R Citroën, d’autres très grosses formations du peloton ont dû prendre position. Bora et DSM cherchant des coureurs de classique capables d’aller vite au sprint, il n’est pas impossible qu’elles en aient fait partie, ainsi que plusieurs autres formations françaises.