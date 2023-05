Cyclisme - Mercato : Une option en France pour Fabio Jakobsen ?

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, le média hollandais Wierlerflits a révélé que Fabio Jakobsen, le sprinter de la formation Soudal-Quickstep, pourrait quitter la formation belge en fin de saison. A l’heure où un bon nombre d’équipes françaises programme la recherche d’un coureur rapide, le champion d’Europe paraît une cible logique. Analyse.

Ces derniers jours, le média Wielerflits a apporté de nouvelles révélations au sujet du champion d’Europe, Fabio Jakobsen, l’un des cadres de l’équipe Soudal-Quickstep, sprinter capable de remporter des courses au plus haut niveau, comme l’a démontré sa victoire lors de la deuxième étape du Tour de France la saison dernière. Selon le média, Jakobsen, dont le contrat se termine au terme de la saison, pourrait ne pas prolonger son contrat avec la formation belge, qui n’apparaît pas pressée de finaliser un nouveau bail à son intention.

« Nous allons analyser tout cela »

S’il ne s’est pas exprimé récemment sur le sujet, Fabio Jakobsen avait évoqué son avenir en conférence de presse en début de saison, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Nous sommes en février et je ne pense pas encore à un contrat. J’y réfléchirai à l’avenir. Tout dépendra de la façon dont Patrick Lefevere voit l’avenir de cette équipe. S’il y a encore une place pour moi dans cette formation, je resterai volontiers. Je cours pour cette équipe depuis six ans, donc c’est une deuxième maison pour moi. Nous allons analyser tout cela ».

Quasiment toutes les équipes françaises vont chercher un sprinter