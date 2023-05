Tour de France : L'énorme annonce du patron d'Alaphilippe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Maillot Rose, Remco Evenepoel a été contraint de quitter le Giro après un test positif au Covid-19. Néanmoins, cela ne change rien à la suite de son programme pour 2023. Patrick Lefevere, patron de l’équipe Soudal-Quick Step, confirme que le champion du monde ne sera pas sur les routes du Tour de France aux côtés de Julian Alaphilippe.

C'est un énorme coup de tonnerre qui a frappé le Giro. Maillot Rose et favori pour la victoire finale, Remco Evenepoel a été contraint à l'abandon à cause d'un test positif au Covid-19. Un sacré coup dur pour le Champion du monde qui s'est donc retiré du Tour d'Italie beaucoup plus tôt que prévu. De quoi chambouler le programme pour la fin de sa saison ? Patrick Lefevere répond clairement.

Cyclisme : Remco Evenepoel sur le Tour ? https://t.co/k52lYeHaLa pic.twitter.com/TUPa9ZTt2m — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Remco Evenepoel ne sera pas sur le Tour de France

« Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent » , lance le patron de l’équipe Soudal-Quick Step au micro de la RTBF avant d'en rajouter une couche : « Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-covid et refaire un programme. Il y aura les Mondiaux début août, mais concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c’est trop tôt pour en parler . »

«Le plan restera la découverte du Tour de France en 2024»