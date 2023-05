Cyclisme : Remco Evenepoel sur le Tour ?

Alexandre Higounet

Dimanche dans la soirée, quelques heures après sa victoire de justesse dans le contre-la-montre, Remco Evenepoel annonçait qu’il devait quitter le Tour d’Italie du fait d’un contrôle positif au covid 19. Le champion du monde va donc devoir repenser la suite de sa saison dans l’urgence. Peut-il au final s’aligner sur le Tour de France ? Analyse.

Dimanche, quelques heures après avoir remporté le contre-la-montre du Giro de justesse, en étant allé à la limite pour aller chercher la gagne, Remco Evenepoel a été contraint à l’abandon, après un contrôle positif au covid, qui permet au passage d’expliquer les difficultés du Belge à aller remporter le chrono, lui qui avait survolé le premier effort chronométrique il y a une semaine.

Il doit repenser la suite de sa saison

Quelques heures après la course, le champion du monde annonçait qu’il devait quitter la course : « C’est le cœur lourd que je dois annoncer que je vais quitter le Tour d’Italie suite à un contrôle de routine positif au Covid 19. Mes moments ici ont été vraiment spéciaux et j’étais impatient de poursuivre la compétition lors des deux prochaines semaines. Je ne remercierai jamais assez le staff et mes coéquipiers qui ont fait tellement de sacrifices pour préparer le Giro. Je suis toujours fier de quitter la course avec 2 victoires d’étape et quatre maillots roses ».

Peut-il prendre le risque d’aller au Tour ?

Alors que cet abandon apparaît très cruel pour le Belge, d’autant qu’il apparaissait clairement le plus fort de la course et bien parti pour remporter son premier Giro, à la condition qu’il se montre aussi à l’aise au-dessus de 2000 mètres, le seul petit questionnement le concernant, Remco Evenepoel va devoir repenser la suite de sa saison pour tenter de compenser cette grosse déception. Peut-il tenter dès lors de s’aligner sur le Tour de France, sachant qu’il aura gardé assez de fraîcheur en n’ayant disputé qu’une semaine en Italie, sachant aussi le niveau de forme exceptionnel qu’il tenait au Giro ? Cela apparaît peu probable. Le risque serait sans doute trop grand que le leader de la Quickstep-Soudal aborde le Tour avec une préparation faite en urgence. L’option la plus probable reste qu’Evenepoel tente de compenser la déception du Giro en s’alignant sur la Vuelta avec l’objectif de la gagner une deuxième fois.