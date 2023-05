Tour de France : Grande nouvelle pour Alaphilippe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait été contraint le Giro prématurément, Remco Evenepoel ne change pas pour autant son programme et sera bien absent du Tour de France comme l'a annoncé Patrick Lefevere, le patron de l’équipe Soudal-Quick Step. Peut-être une bonne nouvelle pour Julian Alaphilippe.

C'est un sacré coup dur pour Remco Evenepoel. Maillot Rose et favori pour remporter le Giro, le Champion du monde a du quitter le Tour d'Italie à cause d'un test positif au Covid. Une terrible désillusion pour le coéquipier de Julian Alaphilippe. Néanmoins, selon Patrick Lefevere cela ne changera rien pour le programme de Remco Evenepoel qui ne sera pas sur les routes du Tour de France.

Evenepoel ne sera pas au Tour de France

« Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent », lance le patron de l’équipe Soudal-Quick Step au micro de la RTBF avant d'en rajouter une couche : « Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-covid et refaire un programme. Il y aura les Mondiaux début août, mais concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c’est trop tôt pour en parler . »

Une bonne nouvelle pour Alaphilippe ?

Et si c'était une bonne nouvelle pour Julian Alaphilippe ? En effet, la présence de Remco Evenepoel aurait pu brider les ambitions du coureur français qui cherchera à remporter des victoires d'étapes. Et avec le Champion du monde dans son équipe, qui aura joué le général, Alaphilippe aurait probablement du se muer en coéquipier de luxe pour protéger son leader, comme il l'a fait lors de Liège-Bastogne-Liège. Mais Evenepoel ne sera pas sur le Tour de France, ce qui pourrait offrir la liberté dont le Français a besoin. Julian Alaphilippe sera un électron libre durant la Grande Boucle. Le rôle qui lui va le mieux.