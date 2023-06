Cyclisme - Mercato : Une équipe française pour Joao Almeida ?

Alexandre Higounet

Peu après son excellent Tour d’Italie, au cours duquel il a longtemps lutté pour la victoire finale avant de terminer troisième au final, Joao Almeida a fait savoir qu’il espérait disputer le Tour de France l’an prochain, ce qui laisse ouverte l’hypothèse de son départ d’UAE, où Pogacar est le leader incontesté. Une équipe française pourrait-elle être intéressée le cas échéant ? Analyse.

Quelques jours après la fin du Tour d’Italie, où il a longtemps été à la lutte avec le duo Roglic-Thomas pour la victoire finale, avant de terminer finalement troisième, non sans avoir remporter au passage une étape de montagne, Joao Almeida a accordé un entretien à AS Ciclismo , relayé par cyclismactu.net , au cours duquel il a évoqué son ambition pour la suite de sa carrière, et notamment sa volonté de disputer le Tour de France l’an prochain : « Ce résultat est très important pour moi. J'avais besoin de monter sur le podium pour être plus serein et plus confiant en vue de la suite. Je pense que je dois encore monter d'un niveau, mais je pense aussi que je suis sur la bonne voie. Il faut donner du temps au temps. J'aimerais faire le Tour de France en 2024 ».

Si Almeida veut jouer le Tour…

Compte tenu de la présence de Pogacar, leader incontesté de l’équipe UAE, Joao Almeida n’aura pas la possibilité d’évoluer sur le Tour pour défendre ses chances au classement général. Son ambition de jouer le Tour de France l’an prochain se heurte donc à cet état de fait et amène fatalement à penser que le champion portugais pourrait envisager son avenir ailleurs, lui qui est encore sous contrat avec l’équipe UAE jusqu’en 2026.

AG2R Citroën pourrait chercher un grand leader de Tour

L’hypothèse que Joao Almeida soit sur le marché cet hiver n’apparaît donc pas exclue, même si cela reste conditionné au fait qu’il trouve un accord avec sa formation. Dans un tel scénario, une équipe française pourrait-elle s’intéresser à son cas ? Si les équipe Groupama-FDJ et Cofidis ne sont pas concernées, chacune ayant déjà un leader de grand Tour, si la Total Energies n’a pour l’instant jamais investi pour prendre un coureur de classement général de top niveau, l’équipe AG2R Citroën paraît, elle, en situation d’y réfléchir, alors qu’elle n’a que Ben O’Connor comme leader pour le Tour, ce dernier ayant alterné le bon et le moins bon. Joao Almeida pourrait donc susciter l’intérêt de la formation iséroise. La Team Arkea-Samsic, qui n’a pas remplacé Quintana, pourrait également être concernée, même si tout pourrait dépendre des premiers pas de la pépite Kevin Vauquelin en tant que leader de Grand Tour, premiers pas programmés pour la Vuelta.