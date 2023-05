Cyclisme - Mercato : AG2R bientôt une option pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Alors que la question de son avenir reste susceptible d’être posée au terme de la saison, Julian Alaphilippe est logiquement surveillé par les équipes françaises. Et dans ce cadre, la formation AG2R Citroën pourrait être amenée à réfléchir beaucoup plus concrètement au sujet dans les prochaines semaines. Explication.

Comme analysé depuis plusieurs semaines par le10sport.com , Julian Alaphilippe va jouer gros à l’occasion du prochain Tour de France, alors qu’il est mis sous pression depuis le début de saison par le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, qui estime que le champion français ne gagne plus assez de courses en rapport de son salaire. Si Alaphilippe ne réussit pas un grand Tour de France, il pourrait bel et bien voir le sujet de son statut au sein de la formation belge mis sur la table. L’hypothèse que Lefévère décide en fin de saison de mettre Alaphilippe à disposition à coût zéro pour un éventuel acquéreur, alors qu’il lui reste un an de contrat, ne serait alors pas à exclure.

Cyclisme : Le premier grand rendez-vous d’Alaphilippe se profile https://t.co/XHxYL3q50i pic.twitter.com/wELkp2RQ3j — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Les équipes françaises regardent logiquement du côté d’Alaphilippe

Logiquement, les équipes françaises restent très vigilantes sur le dossier, prêtes à prendre position si jamais une ouverture venait à surgir. Trois équipes pourraient notamment être concernées, comme le10sport.com l’a analysé précédemment : Total Energies, qui aura une marge de manœuvre avec le départ probable du trio Sagan-Oss-Bodnar, Arkea-Samsic, qui va se montrer très ambitieuse dans son recrutement, et AG2R Citroën.

Si Cosnefroy s’en va…