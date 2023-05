Cyclisme - Mercato : Arkea-Samsic va recruter du lourd !

Alexandre Higounet

A la faveur de certaines révélations apportées par le quotidien Le Télégramme ces dernières heures, annonçant un grand leader français dans le viseur d’Arkea-Samsic, il apparaît confirmé que l’équipe d’Emmanuel Hubert prépare une très grosse campagne de recrutement en fin de saison, afin de s’installer de plein pied dans le World Tour.

Ces dernières heures, le quotidien Le Télégramme a révélé que Benoît Cosnefroy, pour l’instant en fin de contrat avec AG2R Citroën, avait été approché par l’équipe Arkea-Samsic en vue de la saison prochaine. Des discussions auraient été ouvertes entre les deux parties, signe que du côté de Benoît Cosnefroy on est prêt à envisager un départ d’AG2R si nécessaire.

Logique que Cosnefroy écoute

La position du coureur français apparaît somme toute logique. Il sort d’un cycle qui l’a vu rejoindre le cercle des coureurs capables de gagner une grande épreuve World Tour, lui qui a manqué d’un rien la victoire à l’Amstel au printemps 2022 avant d’emporter le Grand Prix de Québec début septembre (après avoir également gagné la Bretagne-Classic en 2021) et il est normal que Cosnefroy vise aujourd’hui à monnayer cette progression en terme de contrat, ce qui le conduit naturellement à écouter les offres venues de l’extérieur, même s’il est beaucoup trop tôt pour en tirer la conclusion qu’il quittera forcément l’équipe de Vincent Lavenu.

Arkea aura la marge pour du top mondial