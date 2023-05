Cyclisme - Mercato : Ineos-Evenepoel, pourquoi c’est possible

Alexandre Higounet

A la faveur de certaines révélations sorties ces dernières heures par le quotidien sportif italien la Gazzetta Dello Sport, l’hypothèse d’une offensive dans les prochains mois de l’équipe Ineos en direction du champion belge Remco Evenepoel, pourtant sous contrat avec la Soudal-Quickstep, n’apparaît pas totalement impossible. Explication.

En début de semaine, le quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Spor t a apporté de nouvelles révélations sur le prochain marché des transferts, qui devrait animer le monde du cyclisme durant l’été. Selon les informations du média transalpin, Tao Geoghegan Hart, l’un des leaders de l’équipe Ineos pour les grands Tours, pourrait quitter la formation britannique en fin de saison, lui qui arrive en fin de contrat.

Cyclisme - Mercato : Evenepoel peut-il signer chez Ineos ? https://t.co/vsRY6HUwVW pic.twitter.com/WOvsk42loA — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

L’hypothèse du départ de Geoghegan Hart

Après sa victoire au Tour d’Italie il y a deux ans, Geoghegan Hart a connu une période de creux, mais il a retrouvé un excellent niveau cette année, comme en témoigne son solide début de Giro, malheureusement interrompu du fait d’une vilaine chute. Selon La Gazetta Dello Sport , si la formation Ineos a dans l’idée de prolonger le contrat de son coureur, elle pourrait finalement être devancée par la Trek Segrafredo, qui aurait transmis une très grosse proposition au leader britannique.

Si Geoghegan Hart s’en va, Ineos est dépourvu pour les grands Tours…