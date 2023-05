Cyclisme - Mercato : Evenepoel peut-il signer chez Ineos ?

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Het Niewsblad, Patrick Lefévère a été interrogé au sujet de certaines informations faisant état d’une offensive à venir de l’équipe Ineos sur Remco Evenepoel, pourtant sous contrat avec Soudal-Quickstep jusqu’en 2026. Décryptage de la réponse du patron de la formation belge.

En marge du Tour d’Italie, alors que Remco Evenepoel a été contraint à l’abandon du fait d’un test positif au covid, Patrick Léfévère, le patron de l’équipe Quickstep-Soudal a été interrogé par le média flamand Het Niewsblad au sujet d’informations ayant circulé ces derniers jours sur l’intention de l’équipe Ineos de racheter le contrat du champion belge pour le faire venir au terme de la saison.

Que penser de la réponse de Lefévère ?

Patrick Lefévère n’a pas manqué de réagir, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Vous avez entendu au Giro qu'Ineos Grenadiers souhaiterait racheter le contrat d'Evenepoel ? Il me semble que comme il n'y a pas grand-chose à dire sur la course en elle-même, il faut bien que les gens parlent d'autre chose. C'est toujours comme cela dans un Grand Tour, les commères se rassemblent. Si cela devait arriver, je devrais alors agir en homme d'affaires correct et demander à mes sponsors et à mon propriétaire Zdenek Bakala ce qu'ils en pensent. Mais nous ne devrions pas parler de Remco Evenepoel comme d'une voiture de sport qui serait à vendre ou non. De toute manière, ce n'est pas son style de laisser tomber l'équipe. Donc, si Ineos veut essayer de le recruter, je leur souhaite bonne chance ! »

Un seul trou dans la cuirasse…

Comment analyser la réponse du patron de la Soudal-Quickstep ? Elle apparaît anormalement virulente compte tenu de la position de force théorique de l’équipe belge dans le dossier Evenepoel, sachant que le champion du monde dispose encore d’un très long contrat, jusqu’à la fin 2026. Traduit-elle un agacement devant une question qui n’en est pas réellement une sachant qu’il n’existe aucune ouverture pour un départ d’Evenepoel ? Ou est-elle plutôt le symptôme d’une inquiétude sur le sujet ? Dans la muraille contractuelle dressée par Soudal-Quickstep autour du champion du monde, il n’existe en fait qu’une seule inconnue. Evenepoel pourrait-il imaginer que pour gagner le Tour de France, il serait en meilleure posture au sein de l’équipe britannique, qui a démontré depuis longtemps son savoir-faire en la matière, et donc émettre prochainement le désir de la rejoindre ? Si tel était le cas, alors la position de la formation belge deviendrait d’un coup beaucoup moins solide. En l’état, rien ne permet de l’affirmer, mais si l’équipe Ineos vient effectivement à contacter Soudal-Quickstep pour son champion, on peut légitimement supposer qu’elle aura eu au préalable des éléments allant dans ce sens.