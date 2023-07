Tour de France : Alaphilippe se rate, il enrage

Jean de Teyssière

Encore une étape compliquée pour Julian Alaphilippe. Cette deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien semblait pourtant bien commencer pour Julian Alaphilippe, aux avant-postes au début de l'ascension du Jaizkibel. Mais en deuxième partie, la pente s'est durcie et Alaphilippe n'a pas été en mesure de suivre la cadence et termine 33ème de l'étape, à 2'25 du vainqueur, Victor Lafay.

Plus de minutes après la victoire pleine de panache de Victor Lafay, Julian Alaphilippe est arrivé essoufflé. Au micro d'Eurosport , il a tout de même tenu à saluer la performance de son compatriote français : « J'ai entendu que c'est Victor Lafay qui a gagné, je suis super content pour lui. » Mais au moment de parler de son cas personnel, le constat est moins réjouissant.

« Il m'a manqué deux kilomètres... »

À Saint-Sébastien, lieu d'arrivée de la deuxième étape du Tour de France, Julian Alaphilippe arrivait deux minutes après le vainqueur Victor Lafay. Le double champion du monde en 2020 et 2021 a manqué de jus après le Jaizkibel, l'empêchant de jouer la victoire. Au micro de Eurosport , il fait un constat lucide : « Il faisait chaud et humide mais ça allait, c'était plutôt agréable. On savait que ça allait être un final difficile. Comme je l'ai dit, mon objectif personnel c'est de m'accrocher le plus longtemps possible avec les meilleurs. Il m'a manqué deux kilomètres je pense... Pas de regrets. »

« J'espère que les jambes seront de mieux en mieux car c'est dur »