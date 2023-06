«J'ai vu ma vie défiler», Alaphilippe a fait vivre un cauchemar à Marion Rousse

Thibault Morlain

Consultante pour France Télévisions, Marion Rousse va à partir de ce samedi commenter le Tour de France. Elle aura ainsi l'occasion d'assister aux performances de son compagnon, Julian Alaphilippe. Par le passé, cela avait donné lieu à de très beaux moments comme lors du titre de champion du monde du Français, mais aussi à des plus compliqués. Marion Rousse se souvient encore de ces terribles minutes au moment de la chute d'Alaphilippe à Liège-Bastogne-Liège en 2022.

Pour Julian Alaphilippe, l'année 2022 a été un véritable enfer. Le double champion du monde avait notamment été laissé de côté par sa formation pour le Tour de France. Son patron de l'avait pas jugé à 100% de ses capacités. Il faut dire que quelques mois auparavant, Alaphilippe avait fait une terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège. On se souvient encore de ses images qui faisaient froid dans le dos où l'actuel coureur de la Soudal Quick-Step était allongé dans un ravin et qu'il ne se relevait pas. Les blessures étaient d'ailleurs très graves puisque le Français souffrait d'un pneumothorax et s'était aussi cassé deux côtes et l'omoplate.

« L'impression que mon monde s'effrondrait »

Lors de cette terrible chute de Julian Alaphilippe, on retrouvait notamment Marion Rousse, sa compagne, aux commentaires de la course sur France Télévisions . Forcément, ça n'a pas été simple à gérer pour l'ancienne championne de France de cyclisme. Pour Le Parisien , Rousse est d'ailleurs revenu sur ce moment cauchemardesque : « Est-ce compliqué de commenter les courses de Julian Alaphilippe ? . L’an dernier, cela a été très dur lors de la course Liège-Bastogne-Liège, où Julian s’est grièvement blessé. Là, en direct, je l’ai vu dans un fossé, j’ai eu l’impression que mon monde s’effondrait et j’ai vu ma vie défiler ».

« J'ai su qu'il était vivant et j'ai repris le micro »