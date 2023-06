Cyclisme : Alaphilippe déjà en jaune sur le Tour ? Il lâche une incroyable annonce

Benjamin Labrousse

Alors que le grand départ du Tour de France est prévu pour ce samedi à Bilbao, beaucoup s’interrogent sur les chances des coureurs français. Longue de 182 kilomètres, la première étape du tour pourrait convenir à un puncheur de la trempe de Julian Alaphilippe. La star française de la Soudal Quick-Step se verrait bien en jaune dès l’ouverture.

Parmi les trois grands tours, le Tour de France reste aux yeux du grand public, la plus grande épreuve du cyclisme mondial. Si cette année encore, les chances de voir un Français terminer en jaune sur les Champs-Élysées semblent minces, le public de l’hexagone pourra apprécier la dernière participation de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), mais espère également quelques coups d’éclat pour Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Avec un parcours très vallonné, cette édition 2023 du Tour pourrait tout à fait correspondre au double champion du monde (2020, 2021).

« À moi de profiter de cette ambiance toujours exceptionnelle du Tour de France »

Dans un entretien accordé au Parisien , Julian Alaphilippe s’est livré sur ses attentes pour ce Tour de France 2023, lui qui avait été le grand absent de l’édition 2022 côté français. « Je suis ravi d’être de retour ! J’ai fait ce qu’il fallait pour cela. Désormais à moi de profiter de cette ambiance toujours exceptionnelle du Tour de France. Je vais savourer » , affirme ainsi le coureur de 28 ans.

« J’aime bien cette première étape et son tracé »