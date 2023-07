Énorme clash sur le Tour de France ? Il répond cash

Benjamin Labrousse

Le Tour de France est parfois sujet à quelques tensions au sein des équipes du peloton. Du côté de la Jumbo Visma, les deux vedettes de la formation néerlandaise Wout Van Aert ainsi que Jonas Vingegaard ont eu quelques différends lors de la 2ème étape ce dimanche. Mais le manager général de l’équipe du vainqueur de l’édition 2022 a rapidement tenu à calmer tout le monde.

Dimanche, Victor Lafay (Cofidis) remportait en beauté la 2ème étape du Tour de France en battant notamment des coureurs comme Wout Van Aert lors du dernier kilomètre. La vedette de la Jumbo Visma était alors apparue très remontée contre son équipe, et en particulier contre son leader Jonas Vingegaard, à qui ce dernier reprochait de ne pas avoir fait le nécessaire pour le placer dans les meilleures conditions dans le final à Saint-Sébastien.

Tour de France : Cette grosse annonce sur le futur vainqueur https://t.co/Iw4ZSipHz5 pic.twitter.com/XMgrPPaMLp — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

«Comparé à hier, je suis relax»

5ème ce lundi à Bayonne, Wout Van Aert semblait clairement plus calme que la veille. « Mais comparé à hier (dimanche), je suis relax. J'étais bien placé et j'ai perdu mon momentum car on s'est touchés avec Jasper (Philipsen, vainqueur), j'ai aussi touché des spectateurs donc je n'ai pas pu sprinter les 50 derniers mètres » , affirme ainsi le coureur belge de la Jumbo Visma dans des propos relayés par l’Équipe .

«On n'est pas déstabilisés par ce qui se dit sur les réseaux sociaux»