Cyclisme - Tour de France : Présentation de la 4ème étape

Alexandre Higounet

Après deux jours très exigeants au Pays Basque durant le week-end, qui ont déjà opéré une grosse sélection, le Tour de France connaît un début de semaine plus calme. Après une première étape arrivée au sprint lundi, un second sprint massif s'annonce pour l'étape du jour. Rien ne paraît en position d'empêcher une arrivée groupée.

Cette année, le Tour de France a connu une entame plutôt atypique, avec deux premiers jours extrêmement exigeants, parsemés de cotes raides et de petits cols, éprouvant les organismes au point que les premiers sont arrivés en petit comité et que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont retrouvés - un temps - isolés devant lors des deux étapes. Logiquement, la course a déjà été bien balisée au général, empêchant les sprinters de rêver au maillot jaune, certains grands leaders ayant également affiché quelques limites.

Seul le vent…

Après ces deux premiers jours très rugueux, le Tour marque une accalmie aujourd’hui, après une première étape plus tranquille lundi. Avec cette quatrième étape entre Dax et Nogaro (182 km), il apparaît absolument certain que la victoire se jouera au sprint. A l’occasion de ce Tour de France, les sprinters ne vont pas avoir beaucoup d’occasions de jouer la victoire et il est assuré que cette quatrième étape constitue l’une de leurs véritables opportunités, avec un parcours peu exigeant, avec juste quelques petites montées que tous les sprinters avaleront sans problème. Le scénario apparaît dès lors quasiment écrit, à savoir une échappée de deux ou trois coureurs partants très vite, échappée destinée à ouvrir la route pendant la majorité de l’étape avant d’être revue dans les vingt derniers kilomètres, pour lancer ensuite le final au sprint. Seule une intervention du vent, avec d’éventuelles bordures, pourrait venir perturber les plans.

Le scénario du sprint est écrit

Dans ces conditions, il faudra bien sûr chercher le vainqueur du jour parmi les grands sprinters, que ce soit Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Wout Van Aert, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff, Mark Cavendish, Peter Sagan, Binjam Girmay ou encore Bryan Coquard. Si le vainqueur a de grandes chances d’appartenir à cette liste, il existe au moins un élément certain : celui qui l’emportera à Nogaro ce mardi sera assurément un coureur rapide.