Tour de France : L'énorme annonce de Marion Rousse

Alexis Brunet

Alors que nous sommes en plein Tour de France homme, une grande annonce vient de tomber pour la version féminine. Le Tour de France féminin partira de Rotterdam aux Pays-Bas en 2024. C'est Marion Rousse, la directrice de l'épreuve, qui l'a annoncé ce lundi, et cela sera une première pour les femmes.

Bien que cela soit un jour de repos pour les coureurs du Tour de France, il se passe tout de même un événement dans le monde du cyclisme. Alors que cela avait déjà été le cas plusieurs fois pour les hommes, avec notamment cette année un départ de Bilbao, le Tour de France féminin va aussi s'élancer de l'étranger, mais pour l'édition 2024. La grande boucle partira de Rotterdam aux Pays-Bas le lundi 12 août 2024 et s'achèvera le dimanche 18.

Un choix logique pour Marion Rousse

La directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse s'est exprimée sur ce choix. Pour elle, c'est une décision logique, car les plus grandes championnes actuelles viennent des Pays-Bas, comme elle l'a déclaré d'après des propos rapportés par L'Equipe : « Il nous semblait logique que la nation phare du cyclisme féminin puisse accueillir la plus grande course cycliste au monde. C'est parmi les Néerlandaises qu'on trouve les plus grandes championnes de ces dernières années. Partir sur leurs terres augure d'une grande fête populaire. On peut s'attendre à la présence massive de leurs supporters. »

Déjà la troisième édition du Tour de France féminin

La première édition du Tour de France masculin a eu lieu en 1903. Le Tour de France Femmes avec Zwift a lui vu le jour en 2022. La première édition était partie de Paris, alors que la deuxième s'élancera de Clermont-Ferrand, le 23 juillet prochain. Lors de l'édition 2024, l'épreuve comportera huit étapes, et les trois premières se disputeront aux Pays-Bas. Le parcours officiel sera dévoilé le 25 octobre prochain au Palais des Congrès à Paris.