Tour de France : «J'ai merdé», une star se lâche

Benjamin Labrousse

Toujours à la recherche de sa première victoire sur cette 110ème édition du Tour de France, Wout Van Aert a échoué à la 3ème position de la 8ème étape ce samedi à Limoges. Très amère après cette nouvelle déception au sprint, la star belge de Jumbo Visma n’a pas mâché ses mots sur sa performance.

Ça ne passe toujours pas. Wout Van Aert n’a pas encore réussi à atteindre son objectif de remporter une étape sur le Tour de France. Ce samedi, le Belge a été devancé au sprint par Mads Pedersen (Lidl-Trek) et par Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Pourtant bien emmené dans le final par son coéquipier Christophe Laporte, Wout Van Aert s’est finalement fait surprendre et court toujours après un succès, lui qui avait remporté trois étapes lors de l’édition 2022 de la Grande Boucle.

Tour de France : Le Quiz sur Jonas Vingegaard https://t.co/2VJvq8ue8e pic.twitter.com/qAWoICaTWG — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

« Je me suis retrouvé un peu bloqué »

Dans des propos relayés par l’Équipe , Wout Van Aert s’est montré frustré de sa performance du jour. « Je pense qu'on a tout bien fait, avec toute l'équipe, et c'est vraiment dommage que je n'obtienne pas la victoire. J'ai très, très bien été positionné par Christophe (Laporte), il m'a lancé sur plus de 200 mètres en bosse, il était très fort, et c'était à moi de garder une bonne position derrière lui. Il a pensé que j'allais passer à sa droite, sauf que j'avais ma roue à sa gauche, et à ce moment-là, Mathieu (van der Poel) et Jasper (Philipsen) m'ont passé sur la gauche. Je me suis retrouvé un peu bloqué, j'ai dû freiner, j'ai relancé, et je finis quand même proche de (Mads) Pedersen et Philipsen, mais ce n'était pas assez. J'ai merdé » .

« Les jambes sont là mais en ce moment, ça ne veut pas marcher »