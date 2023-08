Cyclisme : Alaphilippe donne un signal clair sur son avenir !

Alexandre Higounet

A la veille de la Clasica San Sebastian disputée dimanche dernier, Julian Alaphilippe a tenu des propos au sujet de la course basque, qui dans le contexte relativement incertain entourant son futur au sein de l’équipe Soudal-Quickstep, apparaissent comme un message plutôt clair quant à son avenir. Décryptage.

A la veille de la Clasica San Sebastian, remportée par son coéquipier Remco Evenepoel alors que lui a abandonné, Julian Alaphilippe s’était exprimé dans les médias au sujet de la course, dont le champion du monde belge était le grand favori.

Tour de France : Il surpasse Alaphilippe et Pinot, c’est la surprise générale https://t.co/jEMWlP4lnr pic.twitter.com/BD8n4fMeBd — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Des mots loin d’être anodins

Alaphilippe avait notamment expliqué dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On a une équipe très forte et l'objectif sera d'être dans une bonne situation tout au long de la journée, et surtout dans le final. On veut faire une belle course d'équipe. Remco (Evenepoel) est très motivé et se sent bien, et je verrai quant à moi comment sont les jambes. Je n'ai pas fait beaucoup de vélo après le Tour, mais j'ai reconnu le final, c'était important de faire quelques efforts. En tout cas, je n'ai pas de stress. J'ai envie de faire une belle course et d'aider Remco le plus possible dans le final. Je suis très motivé ». D’apparence anodins, ces mots le sont beaucoup moins lorsque l’on situe le contexte dans lequel ils ont été tenus, à savoir celui d’une guerre des nerfs entre le patron de l’équipe Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui a plusieurs fois émis des critiques sur les résultats du champion français, laissant en suspens l’hypothèse de son départ en fin de saison si une solution était trouvée sur le marché, et Alaphilippe, qui se sait en position de force sachant qu’il a encore un an de contrat et qui apparaît déterminé à aller au bout de son bail avec la formation belge.

Un message en vue de l’an prochain…

Dans ces conditions, les propos du Français tendent clairement à indiquer qu’il n’aura aucun problème à se mettre au service d’Evenepoel la saison prochaine et que ce n’est certainement pas cette perspective qui l’incitera à vouloir changer d’air. Le message lancé à la veille de la Clasica San Sebastian apparaît sans ambiguïté.