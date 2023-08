Cyclisme : Vers un nouvel exploit d’Alaphilippe aux Mondiaux ?

Alexandre Higounet

Dimanche prochain, les championnats du monde de cyclisme se tiendront sur le parcours exigeant de Glasgow. Julian Alaphilippe va s’y présenter avec un statut de co-leader de l’équipe de France, avec le solide guerrier de la Jumbo-Visma, Christophe Laporte. Faut-il croire à l’exploit du Français de la Soudal-Quickstep ? Analyse.

A la fin de la semaine, les championnats du monde se tiendront à Glasgow à une date atypique. Double champion du monde, Julian Alaphilippe peut-il réellement envisager une troisième victoire, lui qui sort d’un Tour de France au cours duquel il a beaucoup tenté mais où il n’a pas été réellement en mesure de jouer une victoire d’étape tant il apparaissait un cran en-dessous des tous meilleurs à chaque fois ?

Guimard laisse la possibilité ouverte

Interrogé par cyclismactu.net à l’occasion de sa chronique, Cyrille Guimard n’exclut pas cette possibilité : « Tout va dépendre de la Belgique avec Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Ils seront difficiles à battre. Mais il y a des égos, des intérêts divergents, des contentieux… Ou vous avez un leader non-discutable, ou vous avez un mouton à deux têtes et ça comment à être plus compliqué, d’autant qu’Evenepoel a déjà été champion du monde alors que Van Aert non (…). Il faut que l’équipe de France court comme elle a couru depuis 3-4 ans, qu’elle s’appuie sur la Belgique. Julian Alaphilippe a fait un Tour de France laborieux, il a beaucoup tenté, mais il n’a jamais vraiment été à son meilleur niveau. Il faut qu’il retrouve de la sérénité, de la fraîcheur et de la confiance. S’il a bien récupéré ces deux dernières semaines, c’est dans la tête que ça se jouera ». Comme le souligne l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault, Laurent Fignon et Greg Lemond, la première question pour Alaphilippe sera celle de la récupération, après les nombreux efforts réalisés lors de la Grande Boucle. Cependant, au-delà de la question de la fraîcheur, il faudra surtout voir si le champion français parviendra à combler le manque qu’il avait par rapport aux meilleurs sur les routes de juillet.

Ses efforts de juillet pourraient payer

Julian Alaphilippe a multiplié les efforts lors du Tour, se retrouvant très souvent dans les bons coups. Si cela n’a pas payé à court terme, le Français de la Soudal-Quickstep échouant à chaque fois pour la victoire d’étape, cela pourrait s’avérer précieux dans l’optique des Mondiaux, tout le travail accompli en juillet pouvant lui permettre de hausser considérablement son niveau de forme après les quinze derniers jours passés à faire du jus. Nul doute que Thomas Voeckler, le patron de l’équipe de France, mise sur ce scénario.