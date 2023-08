Cyclisme : La stratégie d’Alaphilippe pour le Mondial se confirme !

Alexandre Higounet

A quelques jours du championnat du monde, la stratégie à adopter pour que Julian Alaphilippe tente de décrocher un troisième titre mondial apparaît très claire, sachant que le champion français n’est pas cette saison au niveau des grands favoris. Il va falloir jouer serré mais une marge de manœuvre se confirme. Analyse.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe va partir à la conquête d’un troisième titre de champion du monde, lui qui a déjà remporté le trophée suprême à deux reprises, en 2020 et 2021. Seulement cette saison, même en espérant que le Tour de France lui aura permis de sérieusement monter en puissance physiquement, le champion français n’aborde pas l’épreuve en étant parmi les plus forts. S’il veut avoir une chance de l’emporter, l’équipe de France va devoir jouer serré tactiquement.

La stratégie suggérée par Guimard est la bonne

A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard avait d’ailleurs livré son analyse sur la marche à suivre : « Tout va dépendre de la Belgique avec Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Ils seront difficiles à battre. Mais il y a des égos, des intérêts divergents, des contentieux… Ou vous avez un leader non-discutable, ou vous avez un mouton à deux têtes et ça comment à être plus compliqué, d’autant qu’Evenepoel a déjà été champion du monde alors que Van Aert non (…). Il faut que l’équipe de France court comme elle a couru depuis 3-4 ans, qu’elle s’appuie sur la Belgique ». La voie montrée par l’ancien directeur sportif de Hinault, Lemond et Fignon apparaît assurément la meilleure. Moins fort que les favoris, Alaphilippe doit assurément calquer sa course sur les Belges, qui vont logiquement en assumer le poids, dans l’objectif de s’économiser au maximum pour accompagner Van Aert et Evenepoel, et jouer ensuite sur la rivalité entre les deux dans le « money time » pour tenter le coup de Trafalgar.

Profiter de la rivalité Van Aert-Evenepoel