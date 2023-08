Alaphilippe reçoit un gros avertissement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours des Championnats du monde à Glasgow, Julian Alaphilippe sera attendu au tournant après son Tour de France frustrant. Le Français tentera de récupérer son titre face à son coéquipier Remco Evenepoel, champion du monde en titre. Mais pour cela, Cyrille Guimard lui recommande d'être bien focalisé sur son objectif.

A l'attaque dans toutes les étapes où les échappées étaient susceptibles de l'emporter, Julian Alaphilippe n'a toutefois pas réussi à s'imposer durant le Tour de France. Le coureur de la Soudal Quick-Step se tourne donc vers son nouvel objectif à savoir récupérer son maillot arc-en-ciel qu'il a laissé à son coéquipier Remco Evenepoel cette saison après l'avoir porté en 2021 et 2022. Double Champion du monde, Alaphilippe espère donc entrer dans l'histoire en décrochant un troisième sacre dimanche à Glasgow.

«C’est dans la tête que ça se jouera»

Et afin d'y parvenir, Cyrille Guimard lui glisse quelques conseils. « Julian Alaphilippe a fait un Tour de France laborieux, il a beaucoup tenté, mais il n’a jamais vraiment été à son meilleur niveau. Il faut qu’il retrouve de la sérénité, de la fraîcheur, de la confiance. S’il a bien récupéré ces deux dernières semaines, c’est dans la tête que ça se jouera », explique-t-il dans sa chronique pour le site Cyclism’Actu , avant d'assurer que la principale menace pour la France viendra de la Belgique.

La France devra se méfier de la Belgique