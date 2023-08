Cyclisme : La pique d'Alaphilippe au boss de la Soudal-Quickstep…

Alexandre Higounet

Lorsqu’il était présent sur le plateau de France Télévisions à deux jours de l’arrivée du Tour, Julian Alaphilippe n’avait pas hésité à lancer une pique à l’encontre de son patron au sein de la Soudal Quickstep, Patrick Lefévère, qui n’avait pas ménagé ses critiques à son égard depuis le début de saison. Des critiques qui, malgré le zen du champion français, ont visiblement fini par laisser quelques traces…

Il y a quelques jours, alors qu’il était l’invité de France Télévisions à la fin du Tour de France, Julian Alaphilippe avait été interrogé sur le regard qu’il portait sur son Tour, au cours duquel il n’avait pas été en situation de lever les bras malgré ses nombreuses tentatives et ses efforts incessants pour prendre les bons coups : « Ce n’est pas l’envie qui me manque, j’ai envie de me faire mal. Je suis tout simplement moins fort que les mecs devant. J’ai beau courir ou faire des efforts, il m’en manque toujours. Je ne suis pas au niveau que j’espérais, mais je ne suis pas mauvais non plus ».

Tour de France : Il surpasse Alaphilippe et Pinot, c’est la surprise générale https://t.co/jEMWlP4lnr pic.twitter.com/BD8n4fMeBd — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Alaphilippe, sourire en coin…

Dans la foulée, alors qu’il venait d’être interrogé sur le fait de savoir si tous ces efforts, à défaut de lui avoir permis d’obtenir une victoire d’étape, allait au moins s’avérer utile pour préparer les championnats du monde, qui se tiendront le 6 août prochain à Glasgow, Julian Alaphilippe avait lancé, le sourire en coin, une phrase à moitié ironique : « Je ne peux pas dire ça sinon Patrick ne va pas être content ».

La pique est bien réelle

Difficile de ne pas y voir une pique à l’encontre du patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui a régulièrement pointé depuis six mois le manque de résultats du champion français ces deux dernières années, notamment en comparaison du salaire qu’il lui verse, et qui avait lancé l’an dernier qu’il ne payait pas Alaphilippe pour préparer les championnats du monde, alors que le Français sortait de deux titres mondiaux consécutifs. Alors que jusqu’à maintenant, Julian Alaphilippe s’était toujours montré très zen devant les critiques répétées de son boss, sa réaction prouve ici qu’elles ont malgré tout laissé des traces dans leur relation… Jusqu’à quel point ? En l’état, cela semble bien difficile à dire.