Alaphilippe : La France justifie sa grande décision

Déjà double champion du monde, Julian Alaphilippe va tenter de décrocher un 3ème maillot arc-en-ciel du côté de Glasgow. Et bien que la star du cyclisme français ne soit pas à 100%, Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, a tout de même fait appel à Alaphilippe. Une évidence aux yeux de l'ancien coureur tricolore.

C'est ce dimanche que la course en ligne des championnats du monde se tiendra. A Glasgow, l'objectif sera d'aller décrocher le maillot arc-en-ciel et succéder ainsi à Remco Evenepoel. Alors que du beau monde sera au rendez-vous pour la bagarre en terre écossaise, l'équipe de France compte également avoir son mot à dire. Thomas Voeckler a fait appel à 8 coureurs pour aller chercher la victoire. On peut y retrouver Christophe Laporte ou encore Bryan Coquard, mais surtout Julian Alaphilippe. Le compagnon de Marion Rousse sait d'ailleurs ce qu'est de gagner les Mondiaux, lui qui a remporté deux fois consécutives cet événement. Jamais deux sans trois alors pour Alaphilippe ?

Marion Rousse : Le retournement de situation avec Alaphilippe https://t.co/G6cKJJ5bih pic.twitter.com/LgbmwOAnq6 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« Je ne le prends pas juste parce qu'il s'appelle Alaphilippe »

A 31 ans, Julian Alaphilippe fait donc partie des prétendants au titre de champion du monde. Mais la star de l'équipe de France aura-t-elle les jambes pour jouer la gagne ? Sur le Tour de France, Alaphilippe a montré qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Pas de quoi toutefois refroidir Thomas Voeckler qui a décidé de le sélectionneur les Mondiaux. « Pour moi, c'est le pilier, l'âme de l'équipe. Je n'imagine pas un groupe France sans Julian. Il n'était pas à son meilleur niveau sur le Tour, où il a couru au panache car il se savait un peu court pour la victoire. Mais avec deux semaines de surcompensation, sur une course d'un jour... Je ne le prends pas juste parce qu'il s'appelle Alaphilippe. Qu'il soit à 100 ou à 90%, il nous est indispensable », s'est justifié à L'Equipe le sélectionneur des Bleus concernant Julian Alaphilippe.

Alaphilippe, pas le favori de Voeckler