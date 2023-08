Marion Rousse se fait interpeller, le constat est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La seconde édition du Tour de France féminin a été un véritable succès d'audience. Directrice de la course, Marion Rousse a annoncé des chiffres records. Il faut dire que le spectacle a été rendez-vous avec la victoire de Demi Vollering (SD Worx). Mais pour Cyrille Guimard, la course pourrait bien évoluer pour se rapprocher un peu plus du format des hommes.

« Honnêtement, c'est du jamais vu pour du cyclisme féminin » . Marion Rousse a réussi son pari. Le Tour de France féminin a été un véritable succès, aussi sur le bord de la route, qu'au niveau des audiences. Signe de l'importance prise par la course, Elisabeth Borne 'est rendue à Pau pour le contre-la-montre. Une édition, qui a été remportée par Demi Vollering. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Cyrille Guimard a tenu à féliciter Marion Rousse.

Tour de France : Agacée, Marion Rousse met les choses au point https://t.co/IrasJkuJuP pic.twitter.com/SGq9AJrZhn — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Ça a été une belle édition »

« Je pense que la course a été très plaisante, très intéressante. Ça a été une belle édition, le parcours était aussi intéressant, ce qui a rendu la course vivante, même si on avait une équipe SD Worx qui était très largement au-dessus du lot. Il y a eu une passation de pouvoir entre Van Vleuten et Vollering. Van Vleuten va arrêter la compétition, à 40 ans, elle a un peu moins de force, d'endurance... alors que Vollering était au sommet de son art » a lâché Guimard. Mais selon lui, la course peut encore gagner en popularité, à condition que les Françaises se montrent au niveau.

Guimard lâche quelques pistes à Marion Rousse