PSG : Départ massif aux Etats-Unis, c'est le jackpot !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé dans une saison passionnante, le PSG s’en ira aux États-Unis en juin prochaain afub de disputer la Coupe du monde des Clubs. De nombreuses critiques ont fusé contre le nouveau format de cette compétition accueillant désormais 32 équipes, mais pour Nasser Al-Khelaïfi, cette nouvelle formule va permettre aux clubs de générer un maximum d’argent.

L’été prochain, le PSG se déplacera aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs. Au sein de ce nouveau format à 32 équipes, le club de la capitale va disputer une phase de groupe engagée, avec les présences de l’Atlético de Madrid, de Botafogo, ainsi que des Sounders de Seattle. Si l’expansion de cette compétition a de nouveau fait grincer des dents en raison du nombre de matchs importants que disputent les joueurs chaque saison, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lui, s’est félicité de sa présence dans le calendrier.

Luis Enrique - PSG : Riolo annonce la fin ?

➡️ https://t.co/206ZEelBuu pic.twitter.com/SaFxaPGGnz — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

« Ce tournoi n’est pas la cause des problèmes de charge de travail »

« Je ne suis pas d’accord avec les critiques sur la charge de travail. La Coupe du monde des clubs n’a lieu que tous les quatre ans avec 32 clubs. Ce n’est pas une nouvelle compétition, mais elle remplace l’ancienne compétition. Ce tournoi n’est pas la cause des problèmes de charge de travail. Regardez la NBA : les matchs se jouent tous les deux jours. On veut avoir une plus grande présence sur différents marchés, notamment aux États-Unis », a ainsi lâché le patron du PSG au cours d’un entretien accordé aux médias allemands BILD et Welt.

« La Coupe du monde des clubs rapportera des centaines de millions d’euros »

« La Coupe du monde des clubs est une excellente occasion pour le faire. Les joueurs sont exigeants, et on doit donc générer plus d’argent - on ne peut pas avoir les deux choses à la fois. La Coupe du monde des clubs rapportera des centaines de millions d’euros à la Bundesliga par exemple, et autant aux clubs participants qu’aux clubs non participants », conclut Nasser Al-Khelaïfi.