PSG : Le successeur de Kylian Mbappé annoncé !

Depuis le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a dû trouver un nouveau moyen de jouer pour réussir à rester efficace. Le club de la capitale a fini par trouver des solutions grâce un collectif d'une grande qualité et parmi les hommes en grande forme en ce moment, Ousmane Dembélé a su régler ses problèmes de finition, parvenant à prendre le relais de son ancien coéquipier.

Impressionnant de réussite depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé a réussi une progression fulgurante qui tombe à pic. En effet l'attaquant français a déjà inscrit 18 buts en deux mois, un total exceptionnel pour celui qui récoltait beaucoup de critiques en début de saison. Son état de forme actuel est d'autant plus une bonne nouvelle à quelques jours du défi immense face à Liverpool.

« Il a pris totalement le leadership de l’animation offensive »

Souvent repris pour son manque de précision au moment de conclure une action, Ousmane Dembélé a grandement progressé et affiche des qualités extraordinaires, au point de devenir le nouveau patron de l'attaque du PSG, rôle tenu par Kylian Mbappé jusqu'à l'été dernier. « Il a pris totalement le leadership de l’animation offensive de Paris. Je ne suis pas surpris, juste fier de lui et très content pour lui, car je sais que ça le pesait de ne pas mieux finir. Aujourd’hui on le sent complètement libéré et épanoui par la manière dont il est utilisé » déclare Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade rennais où Dembélé a été formé, dans Téléfoot.

Le PSG réussit sans Mbappé

Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG n'avait plus de grande star sur qui compter. L'attaquant du Real Madrid offrait la garantie de se montrer très efficace face au but très régulièrement et le projet mené par Luis Enrique a reçu de nombreuses critiques. L'entraîneur espagnol devra montrer que les efforts entrepris ces derniers temps peuvent permettre à son équipe de rivaliser avec Liverpool mercredi.