Le FC Nantes a trouvé son Ousmane Dembélé ?

Dans la course au maintien, le FC Nantes peut compter sur l’inévitable Moses Simon, auteur de 6 buts et 7 passes décisives cette saison. L’international nigérian se distingue également par sa capacité à utiliser ses deux pieds, à l’instar d’Ousmane Dembélé, même s’il refuse toute comparaison avec l’attaquant du PSG.

Avec 6 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées, Moses Simon (29 ans) confirme une nouvelle fois cette saison qu’il est un élément incontournable pour le FC Nantes. Autre faculté de l’international nigérian (72 sélections, 9 buts), celle de pouvoir utiliser aussi bien son pied gauche que son pied droit, comme Ousmane Dembélé (27 ans).

« Pas comme Dembélé, il est plus fort, mais ça va »

« Pas comme Dembélé, il est plus fort, mais ça va (sourire). Je suis quand même droitier mais je suis souvent décisif du gauche », a répondu Moses Simon quand il a été interrogé sur la comparaison avec Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Je peux mélanger entre déborder et rentrer dans l'axe »

L’attaquant du FC Nantes poursuit : « Et c'est plus compliqué pour l'adversaire pour savoir de quel côté il doit fermer car je peux mélanger entre déborder et rentrer dans l'axe. L'important, c'est quand l'adversaire se dit : on fait comment, on ne sait pas où il va aller. »