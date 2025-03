PSG : Mbappé s’en va, la grosse décision d’Al-Khelaïfi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a décidé de plier bagages afin de rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Si des tensions entre le numéro 7 et le président Nasser Al-Khelaïfi ont été révélées sur la dernière saison du Français à Paris, le Qatarien ne souhaite plus évoquer la suite de la carrière du buteur madrilène.

Le PSG et Luis Enrique ont réussi leur pari. Et pour cause, le technicien espagnol n’a cessé de répéter que sans Kylian Mbappé, son équipe serait bien meilleure collectivement. Depuis le début de l’année 2025, le club parisien s’est hissé à un très haut niveau, devant l’une des meilleures équipes du monde.

Mbappé désormais loin du PSG

De son côté, Kylian Mbappé a retrouvé des couleurs du côté du Real Madrid. Après des premiers mois très compliqués en Espagne, le nouveau numéro 9 des Merengue enchaîne les bonnes prestations. Loin du PSG, Mbappé est parti accomplir son rêve, tandis que le club français est rapidement passé à autre chose.

« Je ne parlerai jamais de joueurs d'autres clubs »

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été en conflit avec le Français. Ce dernier réclame toujours devant la justice 55M€ d’impayés sur ses derniers mois de compétition à Paris par exemple. Interrogé par la presse allemande sur le cas Mbappé ce dimanche, le Qatarien n’a pas souhaité répondre. « Sur le cas Mbappé ? Je ne parlerai jamais de joueurs d'autres clubs. Et je n'aime pas quand les joueurs ou les propriétaires d'autres clubs parlent de mon club. »