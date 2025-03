«Se faire tordre», Riolo balance sur le PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2024-2025, le PSG est invaincu en Ligue 1. D'ailleurs, en 2025, le club de la capitale écrase ses adversaires français un à un. A tel point que les équipes de l'hexagone ne se font plus d'illusions lorsqu'elles affrontent le PSG. Du moins, c'est ce qu'affirme Daniel Riolo.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG est ultra dominateur en Ligue 1. En effet, le club de la capitale est actuellement leader du championnat de France avec 62 points en 24 journées. Et son dauphin, l'OM, a 16 points de retard avant d'affronter le FC Nantes ce dimanche soir.

Le PSG ne laisse aucune chance aux clubs français

Invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, le PSG a monté le curseur un cran plus haut depuis le début de l'année 2025. En effet, les hommes de Luis Enrique écrasent leurs opposants français ces dernières semaines. On peut notamment citer le 4-1 face à l'AS Monaco (7 février, Ligue 1), le 10-0 contre Brest (double confrontation des 16èmes de finale de la Ligue des Champions), ainsi que le 4-1 infligé au LOSC ce samedi soir en championnat.

«Le match contre le PSG, ils mettent une croix dessus»

Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Daniel Riolo a affirmé que les clubs français avaient rendu les armes face au PSG pour cette deuxième partie de saison. « Jouer le PSG en France, les équipes ne veulent plus le faire, parce qu’elles savent qu’elles vont se faire tordre ! Les équipes d’adverses s’en foutent. Le match contre le PSG, ils mettent une croix dessus », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.