Vente du PSG - Qatar : La grande annonce d'Al-Khelaïfi !

Alexis Brunet

Dernièrement, certaines rumeurs ont évoqué le fait que le Qatar pouvait quitter le PSG en raison d’une nouvelle mise en examen touchant Nasser Al-Khelaïfi. Ce dimanche, le président parisien a tenu à remettre les pendules à l’endroit. Son pays n’entend pas vendre le club de la capitale, mais il souhaite arrêter d’investir autant en France.

Après presque quinze ans à la tête du PSG, le Qatar réfléchirait à vendre le club de la capitale. C’est ce qu’il y a peu certaines sources qatariennes ont affirmé à RMC Sport en réaction à la mise en examen de Nasser AL-Khelaïfi. Ce dimanche pour BILD, le boss parisien est justement revenu sur cette information. « Il n'y a absolument aucune réaction à ces procédures, car elles sont complètement absurdes. »

Le Qatar veut progressivement se retirer de France

Le Qatar ne devrait pas abandonner le PSG, du moins pour le moment. En revanche, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que son pays souhaitait progressivement se désengager de France et investir dans d’autres pays. « Si l'on regarde le traitement réservé aux entreprises et aux personnes qataries en France, oui, ce n'est pas objectif. Et si quelqu'un veut bien regarder, depuis plusieurs années, nous nous désengageons progressivement pour investir dans des environnements plus accueillants et équitables. »

Le PSG, la figure de proue du Qatar

Avec le PSG, le Qatar dispose d’un sacré atout pour augmenter son rayonnement à travers le monde. Cela passe notamment par de bonnes performances en Ligue des champions. Nasser Al-Khelaïfi sera donc tout particulièrement attentif à la performance de son club contre Liverpool mercredi soir.