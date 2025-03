Zidane, le divorce inévitable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Zinedine Zidane, ce sont ses fils qui ont joué pour le Real Madrid. Mais voilà qu’aujourd’hui, il n’y en a plus aucun au sein de la Casa Blanca. Au fil des années, Enzo, Luca, Théo et Elyaz sont partis. Luca Zidane évolue lui désormais à Grenade et il savait très bien qu’un jour où l’autre, il allait devoir poursuivre sa carrière ailleurs qu’au Real Madrid.

Du côté du Real Madrid, un Zidane pouvait en cacher un autre. Bien évidemment, on a l’image de Zinedine Zidane chez les Merengue, mais par la suite, ce sont ses fils qui ont marché dans ses traces. Enzo, Luca, Théo et Elyaz ont ainsi été formés au Real Madrid, y évoluant chez les jeunes et parfois avec les professionnels pour certains. Mais entre la Casa Blanca et les Zidane, c’est désormais terminé…

« On savait que notre carrière se ferait probablement ailleurs »

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun Zidane au Real Madrid. Luca Zidane évolue lui désormais à Grenade. Et à propos de son départ de la Casa Blanca, il a pu confier dans un entretien pour L’Equipe : « Nous étions tous à Madrid depuis l'âge de 8 ans. On savait que notre carrière se ferait probablement ailleurs ».

« J'ai aussi vite eu besoin de bouger »

« Moi, j'ai aussi vite eu besoin de bouger vu mon poste et aller chercher du temps de jeu. Je suis déjà parti en prêt ma dernière année. Mais mes années Real, mes saisons avec de très grands gardiens et mes quelques matches en pros m'ont beaucoup servi », a ajouté Luca Zidane.