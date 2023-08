Cyclisme : Marion Rousse rayonne, Julian Alaphilippe plafonne

Thibault Morlain

Le couple Marion Rousse-Julian Alaphilippe attire tous les projecteurs. Pendant que l’une est aux commentaires des plus grands événements cyclistes et dirige le Tour de France femmes, l’autre est toujours en activité. Mais voilà qu’entre les deux, on en est à des stades bien différents. Pendant que Marion Rousse rayonne dans ses activités, Julian Alaphilippe rencontre lui un moment beaucoup plus creux de sa carrière.

Le mois de juillet a été très chargé pour Marion Rousse. L’ancienne championne de France était ainsi l’une des voix de France Télévisions pour commenter le Tour de France pendant les 3 semaines de compétition. Elle n’était en revanche pas présente lors de la dernière étape se terminant pour les Champs-Elysées et pour cause… Marion Rousse avait une très bonne raison puisque le même jour, elle donnait le coup d’envoi de la 2ème édition du Tour de France femmes.

Marion Rousse au top…

A 31 ans, Marion Rousse empile les casquettes et tout lui réussit pour le moment. En effet, elle est désormais aujourd’hui l’un des visages du cyclisme français, à la fois masculin et féminin. Excellente dans ses analyses sur France Télévisions , Marion Rousse incarne également le succès du Tour de France femmes. L’édition 2023 a d’ailleurs été une véritable réussite, avec encore plus d’engouement que l’année dernière. Si tout n’a pas été simple quand elle était sur son vélo, là voilà aujourd’hui de son art, couronnée de nombreux succès. Au contraire en revanche de son compagnon, un certain Julian Alaphilippe…

… pendant que Julian Alaphilippe galère

Si tout fonctionne bien pour Marion Rousse, ce n’est en revanche pas forcément le cas pour Julian Alaphilippe. Après avoir connu de brillantes années dernièrement, avec notamment deux titres de champion du monde, la star française a beaucoup plus de mal aujourd’hui, surtout depuis sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège en 2022. Alaphilippe a galéré à revenir et son meilleur niveau semble loin actuellement. On a d’ailleurs pu le voir pendant le dernier Tour de France. Plusieurs fois à l’attaque et à l’avant, Julian Alaphilippe n’a toutefois pas eu les jambes pour pouvoir jouer la victoire. A voir si le Français pourra retrouver le succès ce dimanche à l’occasion des Championnats du Monde à Glasgow.