Il voulait imiter Alaphilippe, c'est un fiasco

Champion du monde en titre, Remco Evenepoel avait pour ambition de faire comme Julian Alaphilippe en conservant son titre. Mais le Belge n'a pas réussi le doublé à l'issue d'une course très intense remportée par le Néerlandais Mathieu van der Poel. Mais le coureur de la Soudal Quick-Step reconnaît qu'il ne pouvait rien faire.

A Glasgow, Mathieu van der Poel est devenu champion du monde en s'imposant devant Wout Van Aert et Tadej Pogacar au terme d'une course complétement folle. Ce magnifique podium prouve bien qu'il fallait être un costaud pour décrocher le maillot arc-en-ciel. Champion du monde en titre, Remco Evenepoel n'a pas réussi à suivre le meilleur. Et pourtant, le champion du monde en titre avait bien l'intention de réaliser le doublé comme son coéquipier de la Soudal Quick-Step Julian Alaphilippe, qui avait conservé son sacre en 2021. Mais le Belge reconnaît qu'il est tombé sur plus fort que lui.

Cyclisme : Marion Rousse rayonne, Julian Alaphilippe plafonne https://t.co/p7xvUvfudj pic.twitter.com/KJaRUwPvcc — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Evenepoel rate le doublé

« Sur un tel circuit, qui ne me correspondait pas vraiment, je savais qu'il fallait que je me débarrasse de coureurs comme Mathieu (van der Poel) ou Tadej (Pogacar), qui sont super explosifs. J'ai essayé de partir seul, mais ce n'était pas facile », assure Remco Evenepoel au micro d' Eurosport avant d'en rajouter une couche.

«Je voulais un peu faire comme Alaphilippe»