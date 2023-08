Coup de théâtre pour l’avenir d’Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

Revenu bredouille du Tour de France malgré plusieurs présences dans les échappées, Julian Alaphilippe a échoué dans sa mission. Et à un an de la fin de son contrat, cela pourrait bien compter pour son avenir toujours aussi incertain avec la Soudal-Quick Step. Une équipe française pourrait alors l'enrôler.

Julian Alaphilippe a perdu de sa giclette qui faisait sa force les saisons précédentes. Le double champion du monde a animé le dernier Tour de France sans pour autant décrocher une seule victoire d'étape. Du côté de la Soudal-Quick Step, on affirme que cette Grande Boucle a rassuré dans l'idée de poursuivre main dans la main.

«Julian a été incroyable»

Dans le viseur de Patrick Lefevere depuis son retour de blessure, Julian Alaphilippe devait briller sur les routes du Tour de France pour renforcer sa position au sein de son équipe. Tom Steels, le directeur sportif de la formation belge, a visiblement été conquis. « Ce Tour de France est allé très vite. C’était comme ça pour les coureurs, mais aussi pour nous dans la voiture, car je pense que c’était l’une des éditions les plus rapides que j’aie jamais vues. Je pourrais dire que c’était une expérience complètement nouvelle. L’équipe a fait une bonne course et peut s’en contenter. Après l’abandon de Fabio (Jakobsen, le sprinteur de l’équipe, ndlr), nous sommes restés concentrés et avons fait de notre mieux à chaque fois. Julian a été incroyable, non seulement il a fait beaucoup d’échappées, mais il a aussi gardé le moral dans l’équipe », a-t-il confié. Assez pour continuer l'aventure avec Alaphilippe ?

Total-Energies tente le coup

Pour pallier au départ de Peter Sagan, la formation Total-Energies se cherche une nouvelle tête d'affiche et son patron Jean-René Bernaudeau a pris la température avec Julian Alaphilippe. « Je l’ai appelé et j’ai eu son agent. Julian m’a dit qu’il était sous contrat. Il est hors de question que j’achète sa dernière année (2024), donc ça s’est vite arrêté (les discussions) », a avoué Bernaudeau. Très critique avec son coureur depuis de nombreux mois, Patrick Lefévère a changé de ton récemment par peur de le voir partir en fin de saison.

Lefévère espère garder Alaphilippe