Cyclisme : Evenepoel lance la guerre des nerfs pour le Tour !

Après sa grande victoire à la Clasica San Sebastian, au cours de laquelle il a une nouvelle fois écrasé la concurrence, Remco Evenepoel n’a pas hésité à s’exprimer sur la perspective du Tour de France de l’an prochain, n’hésitant pas à faire monter la pression sur le duo Pogacar-Vingegaard. Décryptage.

Alors qu’il a fait une nouvelle fois l’impasse sur le Tour de France cette année, suivant en cela le plan de vol fixé par le boss de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, Remco Evenepoel s’alignera très probablement au départ de la Grande Boucle l’an prochain avec l’ambition de la gagner. Alors qu’il n’a pas été en mesure de décrocher la victoire au Tour d’Italie à cause d’un contrôle positif au covid, alors qu’il semblait parti pour survoler la course, Evenepoel va prendre le départ de la Vuelta et y affrontera Jonas Vingegaard.

« Tadej et Jonas ont des valeurs de puissance que j’ai déjà atteintes »

Après sa nouvelle victoire à la Clasica San Sebastian dimanche dernier, où il a survolé la course, le champion du monde belge a répondu aux interrogations concernant le Tour de France : « Serai-je au niveau de Pogacar et VIngegaard ? C’est une question très difficile. On ne sait jamais. Ou alors pas avant le Tour de l’an prochain. Mais si j’en crois tous les calculs fondés sur les watts par kilo, alors Tadej et Jonas ont affiché des valeurs que j’ai déjà atteintes. Même s’ils les ont bien sûr reproduites jour après jour. Je pense que tous les deux ont atteint un niveau incroyablement élevé cette année, vraiment impressionnant. Maintenant, cela ne tient qu’à moi de travailler dur dans l’année à venir pour franchir les paliers et m’approcher de ces deux supers coureurs ».

Evenepoel lance la guerre des nerfs

Comment décrypter les propos de Remco Evenepoel ? Derrière bien sûr la mesure obligatoire d’une déclaration publique, le champion du monde belge prend clairement rendez-vous avec ses deux concurrents, allant quasiment jusqu’à leur mettre une certaine pression en laissant entendre qu’il était en mesure de s’aligner sur leur niveau de puissance. Sans avoir l’air d’y toucher, Evevenpoel semble déjà avoir ouvert la guerre des nerfs en vue de l’été prochain…