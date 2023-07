Tour de France : La grande décision de Vingegaard !

Arnaud De Kanel

Vainqueur de son deuxième Tour de France consécutif après une nouvelle bataille intense avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ne semble pas pressé de partir en vacances. Après son sacre sur les Champs-Elysées dimanche dernier, le coureur de la Jumbo-Visma a annoncé qu'il sera de la partie pour la Vuelta.

Jonas Vingegaard est un homme comblé. « Quelle année incroyable. Quel Tour de France incroyable. Je n'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ca a été un Tour incroyable pour nous. Je suis fier de chacun d'entre nous. On y est arrivé. Ce soir, on va faire la fête. Ce sera une belle soirée. Merci à tous les coureurs et au staff. Merci aussi à mes rivaux. Ca a été 3 semaines incroyables. J'espère que ce sera pareil l'année prochaine », confiait le coureur danois dimanche dernier après son sacre sur le Tour de France. Il en a visiblement gardé sous la pédale car il compte remporter la Vuelta.

Sale nouvelle pour Roglic, Vingegaard débarque sur la Vuelta

Initialement concentré que sur le Tour de France, Jonas Vingegaard chamboule ses plans et veut tenter de remporter sa première Vuelta. Le coureur de la Jumbo-Visma a confirmé à L'Equipe qu'il sera bien au départ le 26 août prochain à Barcelone. « Tout est si stressant sur le Tour, et les prochains jours vont être assez agités aussi avec les sponsors et la réception à Copenhague mercredi, donc je vais me détendre. Puis je vais faire la Vuelta, en tant que leader avec Primoz (Roglic). Et bien sûr que j'aimerais la gagner », confiait-il. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Primoz Roglic qui visait le doublé Giro-Vuelta cette saison et qui aura sans doute bien du mal à résister à son propre coéquipier.

Pogacar fait l'impasse

Il y aura du beau monde sur ce Tour d'Espagne. Remco Evenepoel tentera de défendre sa couronne face à l'armada Jumbo-Visma tandis que le phénomène Juan Ayuso sera également de la partie côté UAE-Emirates. La formation émiratie composera tout de même sans Tadej Pogacar, usé physiquement et psychologiquement par le Tour de France.