Tour de France : Marion Rousse, la révolution

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la deuxième édition du Tour de France Femmes, le succès est encore au rendez-vous et confirme donc l'essor du cyclisme féminin sous l'impulsion de Marion Rousse. Directrice de la Grande Boucle, celle qui est également consultante pour France Télévisions revient sur la montée en puissance de son sport, et évoque également ses ambitions pour le futur.

Plus rien n'arrête Marion Rousse. Brillante consultante pour France Télévisions , l'ancienne de championne de France impressionne également dans son rôle de directrice du Tour de France Femmes. « En mission » pour le développement du cyclisme féminin, Marion Rousse ne peut que se réjouir du nouveau succès populaire de la seconde édition de la Grande Boucle. Pour l' AFP , elle confie avoir « des frissons en voyant la foule aux départs et arrivées des étapes » et assure que ce Tour 2023 « est aussi une réussite sportive ». Marion Rousse revient d'ailleurs sur l'essor du cyclisme féminin qui ne cesse de grandir.

Paris-Roubaix femmes, le déclic

« On a su garder l’esprit Tour de France et toute la magie qui fait que c’est une course particulière. Les gens ont vraiment à l’esprit que le Tour dure quatre semaines : ils continuent à faire la fête », lance la patronne du Tour de France Femmes dans une interview accordée à l' AFP avant d'ajouter que « la deuxième année n’est pas la plus simple car il faut confirmer au-delà de l’effet de curiosité ». Ravie de la montée en puissance de son sport, Marion Rousse estime être arrivée « au bon moment. Le cyclisme féminin s’est bien reconstruit. Il y a eu un premier déclic avec la première édition de Paris-Roubaix femmes (en octobre 2021). Certains prédisaient une catastrophe avec des filles sur des pavés et sous la pluie. Et cela avait été une super course ». Néanmoins, elle sait pertinemment que le combat est loin d'être gagné.

Les ambitions de Marion Rousse pour le cyclisme féminin