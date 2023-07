Tour de France : Vingegaard a écœuré Pogacar

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, Jonas Vingegaard a remporté son deuxième Tour de France consécutif. Malgré une lutte féroce avec Tadej Pogacar, le coureur de la Jumbo-Visma aura finalement écoeuré son rival en trois petites étapes. Retour sur les moments clés de la prise du pouvoir du Danois.

On pouvait difficilement faire plus heureux que Jonas Vingegaard à l'arrivée de l'ultime étape sur les Champs-Elysées dimanche soir. « Quelle année incroyable. Quel Tour de France incroyable. Je n'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ca a été un Tour incroyable pour nous. Je suis fier de chacun d'entre nous. On y est arrivé. Ce soir, on va faire la fête. Ce sera une belle soirée. Merci à tous les coureurs et au staff. Merci aussi à mes rivaux. Ca a été 3 semaines incroyables. J'espère que ce sera pareil l'année prochaine », déclarait le vainqueur du Tour de France. Attaqué par un Tadej Pogacar revanchard, le Danois aura finalement fait craquer le Slovène sur des étapes clés.

Un premier tour de force dans les Pyrénées

Après un passage dans le pays basque espagnol à se marquer, les deux hommes forts du peloton devaient s'expliquer sur les pentes du col de Marie Blanque, première grosse difficulté de ce Tour de France. Et à la surprise générale, Jonas Vingegaard avait fait craquer Tadej Pogacar dès cette 5ème étape. Le Slovène avait perdu 1 minute et 4 secondes sur le Danois. Autre signal fort, le coureur de la Jumbo-Visma avait battu le précédent record d'ascension de ce col détenu par Tadej Pogacar de plus d'une minute et 30 secondes. Le lendemain, le Slovène avait grappillé quelques secondes avant d'en gratter de nouveau sur les pentes du Puy-de-Dôme. Il était touché mais encore débout, prêt à refaire son retard lors du contre-la-montre.

Tour de France : Marion Rousse lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/tS696i9lFq pic.twitter.com/gkszMd4Lj1 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Un contre-la-montre survolé, une défaillance de Pogacar dans le col de la Loze

Au lendemain de la deuxième et dernière journée de repos, le peloton était confronté à l'unique exercice chronométré de cette Grande Boucle. Sur un parcours accidenté mais très court, les deux favoris étaient encore très attendus. C'était le moment ou jamais pour Tadej Pogacar, qui avait remporté son premier Tour grâce à cet exercice en 2020, de refaire son retard sur Jonas Vingegaard. Auteur d'un excellent temps malgré tout, le Slovène avait perdu près de 1 minute et 38 secondes. Le vainqueur sortant venait en réalité d'assommer ce Tour de France, laissant de nombreux observateurs plus que sceptiques sur cette performance. Le lendemain, sur les redoutables pentes du col de la Loze, Pogacar avait lâché plus de six minutes. En trois petites étapes, et malgré plusieurs attaques de Pogacar, Vingegaard a résisté et a écoeuré son rival.