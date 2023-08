Après le calvaire, le clan Alaphilippe annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe vit une saison encore bien compliquée. Le double champion du monde ne retrouve pas son niveau d'antan depuis sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège 2022 et il a de nouveau joué de malchance cette saison. Pour autant, Davide Bramati, son directeur sportif, a confiance pour 2024.

Le calvaire n'est pas encore totalement derrière Julian Alaphilippe. Toujours chassé par la malchance, le compagnon de Marion Rousse a enchainé les échecs en 2023, année où il devait rebondir. Parviendra-t-il à retrouver son niveau ? Les doutes subsistent pour le moment. Mais au sein de la formation Soudal Quick-Step, on se persuade que 2024 sera l'année de la résurrection pour Julian Alaphilippe.

Cyclisme : Alaphilippe se fait snober par Evenepoel https://t.co/dwzgNQZyV2 pic.twitter.com/wNZdiZWA5D — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«Je m’attends à ce qu’il gagne encore beaucoup»

Dans des propos relayés par le site italien Bici.news , Davide Bramati a fait le bilan sur les derniers mois de son coureur star et il ne l'enterre pas pour la suite, loin de là. « Julian a été très malchanceux avec sa mauvaise chute de l’an dernier et ce n’était pas facile de repartir. Aujourd’hui quand on perd des mois, on ne laisse pas derrière soi que quelques courses, mais toute une base de solidité, de constance… par rapport aux années précédentes. Mais c’est un garçon qui a beaucoup gagné et je m’attends à ce qu’il gagne encore beaucoup. On a vu comment Julian a couru sur le Tour : il a essayé presque tous les jours et après sa victoire au Dauphiné peut-être lui aussi attendait-il un peu plus, mais le niveau est vraiment très relevé. Aujourd’hui, si vous perdez une semaine, c’est comme si vous perdiez un mois. Et le Tour s’est toujours couru de façon folle, à part une étape et les contre-la-montre », a déclaré le directeur sportif de la Soudal Quick-Step au sujet de Julian Alaphilippe. L'Italien est plutôt confiant pour la saison à venir.

«Convaincu qu’Alaphilippe reviendra après cette saison»