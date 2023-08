Cyclisme : Pourquoi Alaphilippe va faire une grande saison 2024

Alexandre Higounet

Même s’il n’a pas obtenu de résultats probants cette saison, très loin de son statut de grand coureur mondial, Julian Alaphilippe paraît cependant en très bonne situation pour retrouver un niveau optimal la saison prochaine. Explication de ce paradoxe qui n’en est peut-être pas un.

Même si cela semble paradoxal compte tenu de son peu de résultats cette saison, où il a certes remporté deux courses (la Fraun-Ardèche Classic et une étape au Dauphiné) mais qui présente un bilan très largement insuffisant compte tenu de son statut, les conditions paraissent réunis pour que Julian Alaphilippe retrouve un excellent niveau l’an prochain.

Il va bénéficier du travail et des efforts effectués cette année

D’une part, le Français va pouvoir bénéficier de tout le travail et les efforts exercés cette saison, qui lui ont permis de se remettre dans le rythme de la compétition de top niveau, et qui vont le lancer dans des conditions optimales pour une grosse préparation hivernale. D’autre part, Alaphilippe devrait bénéficier d’un contexte bien meilleur au sein de l’équipe Soudal-Quickstep. En effet, là où l’hiver dernier le champion français apparaissait quasiment comme un poids à traîner lorsqu’on lisait les propos de son boss Patrick Lefévère, il semble être redevenu une pièce centrale pour la campagne des classiques du printemps prochain, probablement dû au fait que l’équipe belge n’a pas les moyens de recruter un autre grand leader dans le registre.

Il redevient un enjeu pour Soudal-Quickstep