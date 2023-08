Alaphilippe vit une année catastrophique, voilà la preuve

Thibault Morlain

Après une année 2022 très compliquée marquée par sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe avait à coeur de revenir très fort pour cette saison 2023. Mis sous pression par son patron, la star française de la Soudal Quick-Step devait retrouver le goût de la victoire. Les ambitions étaient là, mais jusqu'à présent, les résultats n'ont pas suivi. Les déceptions se sont accumulées pour Alaphilippe qui réalise là l'une de ses saisons les moins prolifiques.

En 2023, les fans de cyclisme attendaient avec impatience le retour de Julian Alaphilippe. Après tous ses pépins l'année dernière, le Français avait une revanche à prendre. Le compagnon de Marion Rousse a su montrer par le passé à quel point il pouvait être l'un des meilleurs du peloton grâce à son profil de puncheur, ce qui lui avait alors ouvert la porte à de nombreux succès. En 2023, on prédisait alors de bons résultats à Alaphilippe, notamment sur le Tour de France avec des étapes taillées parfaitement pour lui. Durant les 3 semaines de la Grande Boucle, le coureur de la Soudal Quick-Step a souvent été à l'offensive, mais ça n'a jamais payé, n'ayant pas les jambes pour jouer la victoire. De même, alors qu'il aurait pu prétendre à un 3ème titre de champion du monde à Glasgow, Julian Alaphilippe a abandonné ne pouvant pas suivre les meilleurs. Quid alors de son palmares cette année ? Pour le moment, le protégé de Patrick Lefevere s'est seulement adjugé la Classic de l'Ardèche ainsi que la 2ème étape du Dauphiné.

Cyclisme : Ce que cache le nouveau cap sur l'avenir d'Alaphilippe… https://t.co/B94FkocPbM pic.twitter.com/2IrP7UG3Gk — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

2021 : Tour de France, Mondiaux... Alaphilippe au sommet

La palmarès est donc maigre pour Julian Alaphilippe en 2023. Et si l'on omet la saison 2022 minée par sa terrible blessure, le Français connait sa pire année en terme de résultats. En comparaison, en 2021, Alaphilippe était au top. Il avait notamment remporté pa 1ère étape du Tour de France avec à la clé le maillot jaune. Mais ce n'est pas tout. Julian Alaphilippe s'était également adjugé son 2ème titre de champion du monde, tout en remportant également lors de cette année 2021 la Flèche Wallone.

2020 : Le 1er titre mondial

L'année 2020 avait également été couronnée de succès pour Julian Alaphilippe. C'est lors de cette saison que le coureur français avait remporté son 1er titre de champion du monde, avant donc de le conserver un an plus tard. Et comme en 2021, Alaphilippe avait également connu la victoire sur le Tour de France et le maillot jaune. Le compagnon de Marion Rousse avait alors remporté la 2ème étape de la Grande Boucle pour ensuite garder la tunique de leader durant 3 jours. A cela, on peut également ajouter la Flèche brabançonne au palmarès du coureur de 31 ans en 2020.

2018-2019 : Les victoires s'enchainent pour Alaphilippe

Que dire également des résultats de Julian Alaphilippe en 2018 et 2019... En 2018, le double champion du monde avait remporté la Flèche Wallone, le Tour de Grande-Bretagne ou encore le Tour de Slovaquie. Et pour ce qui est du Tour de France, Alaphilippe avait ramené le maillot à pois de meilleur grimpeur à Paris, tout en remportant deux étapes de cette édition 2018 de la Grande Boucle. Pour ce qui est des résultats du Français en 2019, c'est tout aussi impressionnant. On peut alors noter un sacre à la Flèche Wallone, au Strade Bianche ainsi qu'à Milan-San Remo. Mais cette année-là, Julian Alaphilippe avait surtout fait vibrer tous les Français lors du Tour de France. Vainqueur de deux étapes et du prix de la combativité, Julian Alaphilippe était surtout resté 14 jours avec le maillot jaune. On s'était alors mis à rêver d'une victoire d'un Français sur les Champs-Elysées, mais il avait craqué face à Egan Bernal à quelques jours de l'arrivée à Paris.