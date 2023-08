Cyclisme - Mercato : C’est réglé pour l’avenir d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

L’avenir de Julian Alaphilippe semble bel et bien scellé en vue de la saison prochaine. Un événement intervenu dans le courant du mois d’août laisse en effet très peu de doutes sur ce qu’il adviendra du Français, dont le futur au sein de la Soudal-Quickstep avait été soulevé au printemps par le patron de l’équipe belge Patrick Lefévère. Analyse.

Depuis le début de saison, l’avenir de Julian Alaphilippe a été l’objet de nombreuses interrogations du fait des critiques émises à son égard par le patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, ce dernier n’hésitant pas à soulever l’hypothèse d’un départ du double champion du monde alors qu’il lui reste un an de contrat. Alertées par la possibilité de récupérer Alaphilippe en fin de saison, dont elles estimaient qu’il pouvait potentiellement être libéré par Lefévère compte tenu de ses déclarations, plusieurs équipes françaises ont marqué un intérêt, dont Total Energies et Arkea-Samsic.

Les propos de Bramati sont clairs

Un événement intervenu ces derniers jours permet aujourd’hui d’affirmer que l’avenir de Julian Alaphilippe est désormais totalement fixé. En effet, Davide Bramati, l’un des directeurs sportifs de la Soudal-Quickstep, a tenu les propos suivants après les championnats du monde, comme rapporté par cyclismactu.net : « Je pense que Julian a été très malchanceux. Après la mauvaise chute de l'an dernier, ce n'était pas facile de repartir. Aujourd'hui quand on perd des mois, on ne laisse pas derrière soi que quelques courses, mais toute une base de solidité, de constance… par rapport aux années précédentes. Mais c'est un garçon qui a beaucoup gagné et je m'attends à ce qu'il gagne encore beaucoup. On a vu comment Julian a affronté le Tour, il a essayé presque tous les jours. Après la victoire au Dauphiné peut-être lui aussi attendait-il un peu plus, mais le niveau est vraiment très relevé. Aujourd'hui, si vous perdez une semaine, c'est comme si vous perdiez un mois. Et le Tour s'est toujours couru de façon folle, à part une étape et les contre-la-montre. Après ce qu'il a vécu, je suis convaincu qu'Alaphilippe reviendra après cette saison. Il doit d'abord avoir une saison sans accrocs majeurs. Il lui faut encore l'hiver pour pouvoir travailler sur cette base et vous verrez l'année prochaine. Ce championnat du monde aurait pu être pour lui mais il est venu un peu épuisé. Les jours précédents, il n'était pas à 100% à cause d'un petit rhume. Mais maintenant, nous regardons vers l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, il est important de boucler cette saison de manière cohérente ».

S’il y avait eu un doute sur l’avenir d’Alaphilippe, il n’aurait pas parlé de la même façon

De manière très claire, le directeur sportif de la Soudal-Quickstep se tourne d’ores et déjà vers la saison prochaine pour Alaphilippe. Autant dire qu’il est acté en interne que le champion français restera au sein de l’équipe belge. Si tel n’avait pas été le cas, Bramati n’aurait jamais tenu des propos aussi directs au sujet du Français en vue de l’an prochain. Alaphilippe est donc bel et bien parti pour rester un an de plus, comme il en a toujours eu l’intention de son côté.